Oni imaju kratku pamet, od Terze i Sofije PRAVE PRESVETE! Bivši učesnik uništio Terzića, tvrdi da zna ŠTA JE RADIO MILICI VELIČKOVIĆ PRE TRUDNOĆE! (VIDEO)

Isplivali novi detalji.

Voditelji Stefan Milošević Panda i Stefan Kandić Kendi ugostili su u emisiji "Pitam za druga" na Red televiziji psihologa Jovanu Jovanović i analitičara Slobodana Josipovića.

Josipović je istakao da pojedini rijaliti igrači namerno prave svađe kako bi bili glavna tema u kući.

- Kad uđu voditelji, kad imaju emisije, oni tamo tačno gledaju ko je prva tema, a kad nema programa oni se pogube, ne znaju šta se dešava, oni ustvari jedni druge vode kroz prgram. Ako ja uradim nešto ekstremno, onaj drugi uradi nešto još ekstremnije, da bih ja pao u drugi plan. Ja sam bio učesnik u sedmoj sezoni, Terza na primer kad vidi da nema teme, on se posvađa sa Milicom, izvređa joj porodicu, takav je on učesnik, on to radi namerno. Bukvalno prekinu nekog ko odgovara na pitanja gledalaca, onda on kaže Milici: "Šta gledaš Anđela", i onda se posvađaju - otkrio je Slobodan.

Panda je potom upitao svog gosta šta misli o pomirenju Terze sa Sofijom Janićijević.

- Sličan se sličnom raduje, oni se napolju nisu ni čuli ni videli. Kakav ponos, oni su rijaliti igrači, on je video da je kod Mine završio priču, njemu treba neka priča, on ne zna sam da fonkcioniše bez devojke. Sofija je pokušala kod Milana ne zato što je pala na njegov šarm, već zato što je on Karićev drug. Ako budu u centru pažnje, tamo imaju kratku pamet, kako su ljudi od njega i od Sofije napravili presvete, Milica Veličković je napolju mogla da radi šta god hoće, ona se drži damski, ona je elokventna, talentovana, jedna od retkih učesnica koja kada govori pažljivo je slušate, ne pravi pauze, nema rečce - naveo je Slobodan.

- Lako je biti fin van rijalitija, napolju imaš spreman odgovor, ali unutra je drugačije. Ipak je ona tada bila i trudna, verovatno je doživela stres, na neki način mi je žao te devojke, prošla je i kroz terapije, teško iznela tu trudnoću - rekla je Jovana.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.