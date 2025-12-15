AKTUELNO

Zadruga

P*pišao sam važu vezu: Alibaba končano priznao zašto je navukao Aneli da budu intimni u hotelu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tenzično!

Tokom emisije "Izbor potrčka" voditelj Milan Milošević pitao je takmičare "Elite" da komentarišu današnju podelu budžeta Aneli Ahmić.

- Rekla je da će uvek da dobija pet hiljada. Oboje su rekli da nikad neće biti jedno sa drugim, šta je on nju to ponizo? Zamisli sad ja da ustanem i komentarišem podelu koliko mi je dala nakon onog klipa koji sam video... Da mi je dala 100 dinara ili 100.000 isto mi je - govorio je Luka.

pročitajte još

Danas su pale maske: Luka i Alibaba zbog Janjuša pokazali pravo stanje emocija prema Aneli! (VIDEO)

- Asmine, kako tumačiš Lukinih 5000? - pitao je Milan Milošević.

Foto: TV Pink Printscreen

- Po dužini, kao i Luka što je rekao. Imam muškarca koji me komentariše, a nema svoj ponos i stav. Imam Ivana Marinkovića koji me komentariše, a zaljubljen je u nju. Ja imam para, jedem bolje nego neki napolju. Ona meni nigde živac kad glumi moju žrtvu i kaže da sam ja nju iskoristio pijanu. Ona kao i Maja Marinković kao da samo čekaju trenutak da me ponize. Ja ću da budem iskren, smatram da sebe nisam ni u jednom sekundi ponizio, nego da sam ponizio vašu vezu. Ja sam p*pišao vašu vezu jer ste mene ponižavali preko Nore, kačili moje dete, kao i tvoja mama. Da li ste razmišljali o tome da sam ponizio vašu vezu? - komentarisao je Asmin.

pročitajte još

POLAKO SE PRIBLIŽAVAJU I SPUŠTAJU LOPTU! Matora sigurna da sledi pomirenje Luke i Aneli! (VIDEO)

- Tako je, ja sam rekao Terzi da se p*pišao po naših godinu dana - rekao je Luka.

- Ja te ponizio, a dan pre toga se šaketaš i valjaš po blatu. Što bih te poštovao kao majku mog deteta? Ja poštujem samo Noru. Želim da se izvučem iz priče Aneli, Luka i Maja, a sam ću da teram rijaliti kako ja koću - dodao je Durdžić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Haos ne prestaje: Luka skočio u Haninu zaštitu, Aneli ne prestaje da je urniše! (VIDEO)

Zadruga

Od takvih devojaka mi se gadi ženski rod: Alibaba raspalio nikad brutalniju vređalicu, pa bez milosti urnisao Vanju Prodanović! (VIDEO)

Zadruga

Da sam ga više slušala... Anđela progovorila o ljubavi sa Gastozom, Karić ne prestaje da provocira! (VIDEO)

Zadruga

Napravila je grešku jer je sebi dozvolila tebe: Kadra brutalno urnisao Peju, pa žestoko udario na vezu Anđele i Gastoza! (VIDEO)

Zadruga

Haos ne prestaje: Stefani otkrila kad je njena majka prestala da podržava vezu sa Matorom! (VIDEO)

Domaći

'STRAHUJEM DA ĆEMO...' Janjuš opaskom izbacio Aneli iz takta, ona ga optužila da je PONIŽAVA, on se osvrnuo na njihove čarke u vezi, pa joj stavio do