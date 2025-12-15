P*pišao sam važu vezu: Alibaba končano priznao zašto je navukao Aneli da budu intimni u hotelu! (VIDEO)

Tenzično!

Tokom emisije "Izbor potrčka" voditelj Milan Milošević pitao je takmičare "Elite" da komentarišu današnju podelu budžeta Aneli Ahmić.

- Rekla je da će uvek da dobija pet hiljada. Oboje su rekli da nikad neće biti jedno sa drugim, šta je on nju to ponizo? Zamisli sad ja da ustanem i komentarišem podelu koliko mi je dala nakon onog klipa koji sam video... Da mi je dala 100 dinara ili 100.000 isto mi je - govorio je Luka.

- Asmine, kako tumačiš Lukinih 5000? - pitao je Milan Milošević.

- Po dužini, kao i Luka što je rekao. Imam muškarca koji me komentariše, a nema svoj ponos i stav. Imam Ivana Marinkovića koji me komentariše, a zaljubljen je u nju. Ja imam para, jedem bolje nego neki napolju. Ona meni nigde živac kad glumi moju žrtvu i kaže da sam ja nju iskoristio pijanu. Ona kao i Maja Marinković kao da samo čekaju trenutak da me ponize. Ja ću da budem iskren, smatram da sebe nisam ni u jednom sekundi ponizio, nego da sam ponizio vašu vezu. Ja sam p*pišao vašu vezu jer ste mene ponižavali preko Nore, kačili moje dete, kao i tvoja mama. Da li ste razmišljali o tome da sam ponizio vašu vezu? - komentarisao je Asmin.

- Tako je, ja sam rekao Terzi da se p*pišao po naših godinu dana - rekao je Luka.

- Ja te ponizio, a dan pre toga se šaketaš i valjaš po blatu. Što bih te poštovao kao majku mog deteta? Ja poštujem samo Noru. Želim da se izvučem iz priče Aneli, Luka i Maja, a sam ću da teram rijaliti kako ja koću - dodao je Durdžić.

Autor: A. Nikolić