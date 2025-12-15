AKTUELNO

Domaći

Jednog bivšeg poslala u izolaciju, ostala su dva: Evo koga Aneli vodi u hotel, Janjuš i Alibaba ponovo izvisili (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Šok potezom iznenadila sve!

Voditelj Milan Milošević u emisji "Izbor potrčka" pitao je Aneli Ahmić ko će biti njena omiljena osoba sa kojom će ovu nedelju provesti u hotelu.

pročitajte još

Danas su pale maske: Luka i Alibaba zbog Janjuša pokazali pravo stanje emocija prema Aneli! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Anđelo ima mogućnost da uđe u hotel, ali ja niam čista u glavi i želim da budem sama, pa će Lepi Mića da bude omiljena ličnost - rekla je Aneli.

pročitajte još

Mustafa uzvraća Staniji! Bukti rat Asminovog oca i njegove bivše snajke: Objavio Pablovu sliku, pa priznao: Čujem da mi prete... (FOTO)

- Ima borbu ovde sa tri bivša, a za mene je ona polupana od prvog dana. Danas kad je Janjušu davala budžet više mi se to odnosila na Asmina, nego na Janjuša i mislim da je to zakasnela reakcija. Ona nema emociju prema Janjušu - govorio je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ovo niko nije očekivao: Milan Stojičković izazvao MUK u Beloj kući izborom omiljene osobe, evo koga vodi u hotel (VIDEO)

Zadruga

Teške reči brzo pale u vodu: Alibaba i Anita zaboravili na sukob! (VIDEO)

Zadruga

Narednih nedelju dana će goreti: Aneli poslala Luku u izolaciju sa ovom vatrenom crnkom, on pregoreo od besa! (VIDEO)

Zadruga

Popadale im vilice: Asmin izabrao koga vodi sa sobom u hotel na sedam dana! Ovo niko nije očekivao! (VIDEO)

Zadruga

Izlanuo se i raskrinkao sam sebe: Alibaba indirektno priznao Maji da igra igru s Aneli, ona ostala u šoku! (VIDEO)

Zadruga

Donela odluku: Evo koga Zorica Marković vodi u hotel! (VIDEO)