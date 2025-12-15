Jednog bivšeg poslala u izolaciju, ostala su dva: Evo koga Aneli vodi u hotel, Janjuš i Alibaba ponovo izvisili (VIDEO)

Šok potezom iznenadila sve!
Voditelj Milan Milošević u emisji "Izbor potrčka" pitao je Aneli Ahmić ko će biti njena omiljena osoba sa kojom će ovu nedelju provesti u hotelu.
- Anđelo ima mogućnost da uđe u hotel, ali ja niam čista u glavi i želim da budem sama, pa će Lepi Mića da bude omiljena ličnost - rekla je Aneli.
- Ima borbu ovde sa tri bivša, a za mene je ona polupana od prvog dana. Danas kad je Janjušu davala budžet više mi se to odnosila na Asmina, nego na Janjuša i mislim da je to zakasnela reakcija. Ona nema emociju prema Janjušu - govorio je Mića.
Autor: A. Nikolić