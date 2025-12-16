AKTUELNO

Dečko se izgubio i ima neki poremećaj: Aneli razvezala jezik i brutalnim prozivkama totalno unakazila Luku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ne može očima da ga glede!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi progovorila o haosu s Lukom Vujov﻿ićem.

- Aneli šta se desilo da se ti i Luka onako posvađate poslednji put? - upitao je Milan.

- Nastao je haos zbog Janjuša jer smo se on i ja šalili, on me gledao iz izolacije i već počeo da pravi haos. Otišla sam u Pab da jedem, ali je on uleteo i onda smo se izvređali. Blam me da pričam o tome uopšte i blam me da pričam o njemu, totalno se dečko izgubio i ima neki poremećaj - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekla si da misliš da je veridba bila lažna jer je dogovarao s nekim ljudima - rekao je Milan.

- Ja sam njemu rekla da bih volela da naša veridba bude intimna za večerom nekom i da to niko ne mora da zna, ali sada mislim da me uopšte nije voleo već da je samo jedan veliki rijaliti fanatik i da sam mu bila navika. Mogao je da napravi veridbu intimnije onako kako sam ja želela i onda bih znala da me voli. Ja imam dosta vremena da razmišljam i da sklapam kockice, ali on ne zna gde udara i bitno mu je samo koji će po redu biti podignut. Videli smo šta je radio sa Anitom, a sinoć su se kao vadili - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nikad nisam bio sa Anitom zbog Filipa, to je tako - rekao je Luka.

- Luka je loš čovek i prijatelj, trenutno imam najgore moguće mišljenje o njemu. Mislim da je izdajica i totalno mi se mišljenje o njemu promenilo. On je ušao ovde i počeo da priča sa Majom Marinković, a meni napolju rekao: ''Šta ja imam s njom da pričam'' - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

