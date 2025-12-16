Pošto si drukara... Maja i Luka priznali da su na početku rijalitija odlepili jedno za drugim (VIDEO)

Konačno obelodanili istinu!

U toku je emisija "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem", a prva tema bio je haotičan odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Ponašanje koje je imala u raspravama napolju ja sam već objasnio. Ja nju nisam tukao, jesam je za kosu povukao, ali je nisam bacio, niti vukao po podu. Ja kažem da je laž, a ona neka se kune u dete, to njoj ide na čast. Ja sam gledao osobu koja je povređena, kojoj je život u haosu. Asmin je pretio, Grofica je plakala, a ona je živela pod tenzijom. Ja ne kažem da sam došao kao spasilac, ali sam bio spreman da idem protiv celog sveta - govorio je Luka.

- Rekao si Terza ako nešto napravi da ćeš da udaraš na Ahmiće u nju - dodao je Milan Milošević.

- Nema potebe jer želim da stavim sebe na prvo mesto. Ja sam srećniji ova tri dana, nego ona dva meseca - rekao je Vujović.

- Ja imam razumevanja za njega kad je situacija iz hotela u pitanju. Ja bih volela da on ostane pri istom stavu i istrajan, a to je za njegovo dobro. Oni kad bi se pomirili to je lakrdija. Ja mislim da odnos između Aneli i Asmina nije raščišćen. Veza Aneli i Luke je lakrdija i ne mislim da tu postoji ljubav. Ja ne mislim da Luka treba da ide sam po kući i on treba da se druži. Ja Luku stvarno gotivim, volim sa njim da se našalim i da pričam. Ja ako ne poštujem samu sebe, ko će? Treba da stavi sebe kao prioritet. Sad je u izolaciji, pa ćemo da vidimo da li nešto postoji ili ne. Ovakav mi je mnogo zanimljviji kad se druži, kao što mi je i Aneli zanimljivija kad nije u vezi - komentarisala je Maja Marinković.

- Meni je Maja juče priznala da je bila odlepila za mnom kad je ušla - dodao je Luka.

- I ti meni isto. Nemam problem da priznam, svideo mi se. Pošto si drukara rekao je to i on meni - rekla je Maja.

- Jesam, rekao sam bila mi je draga i simpatična, a sad je još više - priznao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić