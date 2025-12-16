Razočarala me, završili smo zauvek: Mina Vrbaški hladna kao led zbog izdaje Anđela, ovim potezom dokazala da joj je Anita najbitnija! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi progovorio o sukobu s Minom Vrba﻿ški.

- Anđelo, šta se desilo s tobom i Minom Vrbaški? - upitao je Milan.

- Ja Minu poznajem od Zadruge 1 i bili smo dva dana zajedno, a posle toga smo se družili i znamo se devet godina. Ja sam zbog Mine Vrbaški treći dan nakon izlaska iz Elite u hotelu dobio flašu u glavu jer nisam hteo da je otpratim, zbog čega je nastao totalni haos. Druga stvar, kad je ona ušla u vezu s Terzom kod mene je dolazila da je tešim i kod mene plakala, a već tada smo mogli Terza i ja da uđemo u raspravu jer ona nije razmišljala. Ja sam se tada povukao jer ne želim da dođe do problema jer sam se setio isto situacija od ranije kad sam imao problem. Ona je meni jednom prišla i rekla: ''Je l' mi više ne pričamo?'', a ja sam rekao: ''Samo smo se distancirali''. Posle toga Mina meni na garnituri kaže: ''Ti si moj jedini i najbolji prijatelj'', da bi nakon toga ušla Anita i njoj postala najbolja drugarica za mesec dana koja se meni us*ravala u život godinu dana - otkriva Anđelo, pa dodaje:

- Ustaje posle toga i navodi Anitu kao osobu koja priča istinu makar i na svoju štetu, što znači da sam ja lagao, a Anita pričala istinu o našem odnosu. Ona se p*pišala po našem prijateljstvu, ovo je velika škola da shvatiš ko je kakav prijatelj. Jako si me razočarala u svemu ovome - rekao je Anđelo.

- To se videlo kroz proteklih mesec dana unazad i bilo mi je žao u početku što smo se distancirali, ali ima pravo. Ja nisam imala lošu nameru kada sam navela Anitu na anketi, već sam ispucala to u trenutku. Ne bih puno da komentarišem, žao mi je što nemam komunikaciju s njim i šta više da kažem? Ja sam slušala o njihovim problemima, ali nisam sve ukačila - rekla je Mina.

- Ja znam na šta je Mina mislila, a to je za odnos njega i Milice. Mislila je da nisam trebala da iznesem neke stvari jer je otišlo po mojim leđima. Ja kad sam ušla i pružila ovde svakom ruku, a Mina je za moj rođendan dala pivo da nazdravimo svi i tad smo se zgotivile - rekla je Anita.

- Anđelo ima kompleks niže vrednosti jer sam nabrojala Anitu kao osobu koja radi stvari na svoju štetu, a onda je Mina rekla: ''Slažem se s Miljanom, Anita radi stvari na svoju štetu'' - rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić