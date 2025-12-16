AKTUELNO

Palo pomirenje: Alibaba i Aneli pronašli zajednički jezik, pao važan dogovor! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Samo na jedno pitanje želi odgovor!

Aneli Ahmić odlučila je da spusti loptu sa Asminom Durdžićem i da sa njim bude u prijateljskom odnosu. Ona je od njega samo želela da čuje zbog čega je bio intiman sa njom, a on joj je obežao iskren odgovor za par dana kad malo dođe sebi.

- Zašto si bio sa mnom? - pitala je Aneli.

- Ne znam, bio sam pijan - rekao je on.

- Ne laži, pričaj iskreno sa mnom - dodala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Možemo da budemo drugovi - rekao je Asmin.

- Da li si hteo da me poniziš? - pitala je Aneli.

- Nisam. Ja sam ponizio svoju devojku i svoje sve. Ja bih se možda pomirio sa njom kad izađemo - pričao je Asmin.

- Dođi sebi, nisi dobre glave. Zašto si to napravio? - pitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne znam, samo znam da nemam emocije. Ja želim sa tobom da imam dobar odnos i to je sve - rekao je Asmin.

- Meni odgovara da sa tobom ovako pričam - dodala je Aneli.

- Ja ću da razmislim par dana i iskreno ću da ti kažem. Nije mi dobro u glavu. Nisam hteo namerno da te ponizim, kunem ti se. Ja nisam znao da će to da se desi - pričao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

