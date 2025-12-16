Priznajem i nemam šta da se izvlačim: Filip proglašen za osobu koja se najviše igra sa tuđim osećanjima! (VIDEO)

Nije se bunio!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" saopštio je rezultate ankete za osobe koje se najviše igraju sa tuđim osećanjima.

Treće mesto Aneli Ahmić.

- Ona se igra sa svačijim osećanjima, sa osećanjima svog deteta, majke sestre. Čim ona dozvoljava sebi da me udara, šta će reći dete sutra kad poraste? Ja prvi šta sam radio kad se napijem i skinem gaće? Pa blamiram dete. Čim je doživela da neko plače napolju... Igra se sa mojim emocijama, sa Asminovim isto - rekao je Luka.

- Okej, gledaoci imaju pravo, a ja sam očekivala da ću biti na pravom mestu - dodala je ona.

Drugo mesto Luka Vujović.

- Naravno. On je završio sa Anitom u izolaciji, vidim šta rade celo veče. Filipe, pečen ti je drug - govorila je Aneli.

- Koliko znam Luka ništa konkretno nije uradila, dok je ova širila noge - dodala je Anita.

Prvo mesto Filip Đukić.

- Ja sam to rekao i danas, nemam problem sa tim. Rekao sam to kad je Anita ušla, pa šta se desilo sa Teodorom. Nisam to radio namerno, ali priznajem i nemam šta da se izvlačim - govorio je on.

- Ja tvrdim da je Filip Đukić više povredio Bebicu nego Anitu - dodao je Asmin.

- Nije, nego je Teodora - rekla je Anita.

- Sve utorak devojke su sa njim htele vezu i svaka je posle toga bila tužna - komentarisao je Luka.

- Ne s*ri, ne mogu da se igram kad odmah kažem kako jeste - rekao je Đukić.

Autor: A. Nikolić