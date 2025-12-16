Novogodišnja euforija u Meridianu – otkrijte dnevne izazove i osvojite nagrade!

Praznični kalendar je stigao!

Meridian praznični kalendar ove godine donosi pravu novogodišnju čaroliju svojim igračima.



Svakog dana, u periodu pred praznike, otvaraju se novi izazovi kroz koje možete osvajati sjajne nagrade i poklone. Bilo da pratite omiljene igre ili isprobavate nešto novo, Meridian praznični kalendar donosi zabavu koja traje tokom celog decembra i januara.



Svaki dan donosi iznenađenje – od besplatnih spinova i dodatnih bonusa do specijalnih nagrada koje čekaju samo na vas.



Igrači imaju priliku da svakodnevno testiraju svoje veštine i sreću, dok novogodišnja atmosfera u kazinu dostiže svoj vrhunac.



Meridian kalendar izazova je savršena prilika da uživate u prazničnoj euforiji, osvajate nagrade i stvorite nezaboravne trenutke.



Ne propustite ni jedan dan – otvorite današnji izazov i doživite magiju!



A, ukoliko nemate nalog – ne brinite, registrujte se OVDE, verifikujte svoj nalog i automatski dobijate sjajan bonus dobrodošlice od 26.000 dinara!



Autor: D.Bošković