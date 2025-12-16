Muk u Beloj kući: Svi zanemeli zbog Lukinog pitanja za Maju, ona najbrutalnije do sad isponižavala Alibabu! (VIDEO)

Rasulo!

U toku je "Igra istine", a Luka Vujović odlučio je da postavi pitanje Maji Marinković.

- Pošto si žena od reči da li 15. januara ako izgubiš opkladu ćeš da ispuniš obećanje u uživo prenosu?

- Ja sam žena od reči, sve što kažem ispunim. Ne znam da li je prvi ili drugi dogovor, ali ispunjavam šta smo rekli. Gledaoci su čuli, a ljudi ovde ne moraju - pričala je Maja.



- Zašto prva odbaciš Asminu, a kad ti on odgovori kažeš da ti se ne obraća? - pitao je Filip Maju.

- Postoji doza peckanja, ali stojim iza svake svoje reči. Mislim da je bio neiskren kad je pričao da me voli i da mu se sviđam. Ja znam da procenim profil muškarca, nikad nisam ostavila prostor za dopadanje i bilo kakav ljubavni odnos - govorila je Maja.

- Pala si mi u očima i peckanje sa moje strane ćeš možda da imaš još dan ili dva. Jako si kvarna, a osobe koje koriste inat padaju meni u očima. Kod mene više nemaš prolaz i da si zadnja žena na svetu. Ja da biram između Uroša i tebe, birao bih Uroša. Ne obraćaj mi se, neću ni ja tebi, a videćeš da sam iskren. Ne treba mi Maja da se ponižćavam, mogu i bez tebe - govorio je Alibaba.

- Ja sa Lukom ne teram inat, rekla sam da ga gotivim 100 puta više od tebe i mislim da je 100 puta bolji čovek od tebe. Kod mene nemaš prođu za tri života. To što si ušao da se boriš za ljubav sa Stanijom to smo videli - rekla je ja Maja.

Autor: A. Nikolić