AKTUELNO

Domaći

Muk u Beloj kući: Svi zanemeli zbog Lukinog pitanja za Maju, ona najbrutalnije do sad isponižavala Alibabu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rasulo!

U toku je "Igra istine", a Luka Vujović odlučio je da postavi pitanje Maji Marinković.

- Pošto si žena od reči da li 15. januara ako izgubiš opkladu ćeš da ispuniš obećanje u uživo prenosu?

pročitajte još

SADA JE SVE JASNO: Anita otkrila kako je protekla noć u izolaciji sa Lukom, Aneli sve vreme guta knedle (VIDEO)

- Ja sam žena od reči, sve što kažem ispunim. Ne znam da li je prvi ili drugi dogovor, ali ispunjavam šta smo rekli. Gledaoci su čuli, a ljudi ovde ne moraju - pričala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zašto prva odbaciš Asminu, a kad ti on odgovori kažeš da ti se ne obraća? - pitao je Filip Maju.

- Postoji doza peckanja, ali stojim iza svake svoje reči. Mislim da je bio neiskren kad je pričao da me voli i da mu se sviđam. Ja znam da procenim profil muškarca, nikad nisam ostavila prostor za dopadanje i bilo kakav ljubavni odnos - govorila je Maja.

pročitajte još

NEMA DALJE: Luka krenuo da se žali Janjušu na Anelino ponašanje, otkrio šta je sada tražila od njega (VIDEO)

- Pala si mi u očima i peckanje sa moje strane ćeš možda da imaš još dan ili dva. Jako si kvarna, a osobe koje koriste inat padaju meni u očima. Kod mene više nemaš prolaz i da si zadnja žena na svetu. Ja da biram između Uroša i tebe, birao bih Uroša. Ne obraćaj mi se, neću ni ja tebi, a videćeš da sam iskren. Ne treba mi Maja da se ponižćavam, mogu i bez tebe - govorio je Alibaba.

- Ja sa Lukom ne teram inat, rekla sam da ga gotivim 100 puta više od tebe i mislim da je 100 puta bolji čovek od tebe. Kod mene nemaš prođu za tri života. To što si ušao da se boriš za ljubav sa Stanijom to smo videli - rekla je ja Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sa 70 godina priča da će celog da ga stavi u usta: Matora obelodanila vruće razgovore Milosave i Jovana Rajića, nastao haos u Beloj kući! (VIDEO)

Zadruga

KARAMBOL U BELOJ KUĆI: Sunčica pobacala stvari Anđelu, on proključao od besa! Reagovalo obezbeđenje (VIDEO)

Domaći

Trese se Bela kuća: Alibaba skočio na Zoricu, ona u nikad brutalnijem ratu sa Kačavendom! Pljušte uvrede kao nikad do sad (VIDEO)

Zadruga

Haos se nastavlja: Filip hoće da spava sa Teodorom, ona skupila poslednji gram dostojanstva! (VIDEO)

Zadruga

Haos za stolom! Mića očitao lekciju Eni o ponašanju i rečima koje izgovara, potkačio je za Maju Marinković i Poršelinu (VIDEO)

Domaći

TI SI TRABANT KOJI PRENOSI PAPRIKE, A JA SAM FERARI! JK udarila na Viki, ona joj odbrusila: Ne možemo da se poredimo! (VIDEO)