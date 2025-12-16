Mnogi su carevi, ali jedan je kralj: Sevaju varnice između Maje i Luke, ona ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Napeto!
Maja Marinković i Luka Vujović prepucavali su se u pušionici, a on je bio siguran da njoj ne služi za inat, kao što Asmin Durdžić to želi da predstavi.
- Oni kad kažu da teraš inat i kad ti govoriš da je to činjenica - rekao je Luka.
- Ne teram inat, to je tako - dodala je Maja.
- Videćeš u julu, a ja sad kad krenem da treniram - govorio je Luka.
- Slušaj bitango... - smejala se Maja.
- Zanimljivo mi je da pričam sa tobom jer si inteligentna i namazana i voliš da se nadmećeš. Ti voliš da nema odgovora, a još više voliš kad ti neko kontrira, pa sa mnom ne možeš da izađeš na kraj. Mnogi su carevi u životu, ali jedan je kralj. Zavisi da li želiš da budeš carica od par sati ili kraljica ceo život - govorio je Luka.
- Ja sam carica ceo život - dodala je Maja.
- I ostaćeš, pretpostavljam - rekao je Luka.
- Pa ne znam - poručila je ona.
Autor: A. Nikolić