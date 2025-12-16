AKTUELNO

Mnogi su carevi, ali jedan je kralj: Sevaju varnice između Maje i Luke, ona ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Napeto!

Maja Marinković i Luka Vujović prepucavali su se u pušionici, a on je bio siguran da njoj ne služi za inat, kao što Asmin Durdžić to želi da predstavi.

- Oni kad kažu da teraš inat i kad ti govoriš da je to činjenica - rekao je Luka.

- Ne teram inat, to je tako - dodala je Maja.

- Videćeš u julu, a ja sad kad krenem da treniram - govorio je Luka.

- Slušaj bitango... - smejala se Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zanimljivo mi je da pričam sa tobom jer si inteligentna i namazana i voliš da se nadmećeš. Ti voliš da nema odgovora, a još više voliš kad ti neko kontrira, pa sa mnom ne možeš da izađeš na kraj. Mnogi su carevi u životu, ali jedan je kralj. Zavisi da li želiš da budeš carica od par sati ili kraljica ceo život - govorio je Luka.

- Ja sam carica ceo život - dodala je Maja.

- I ostaćeš, pretpostavljam - rekao je Luka.

- Pa ne znam - poručila je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

