AKTUELNO

Domaći

Rešio da bude njen vođa na pravi put: Alibaba postao Anelin savetnik za ljubavne jade, postavio joj pravila ponašanja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ozbiljni razgovori!

Asmin Durdžić posetio je Aneli Ahmić u hotelu kako bi joj pomogao uz razgovor da prevaziđe teške trenutke kroz koje prolazi.

- Ugasi se iz priče i budi dama sa strane. On tebi ne treba u životu. Što si rekao Dači da te pomiri sa njim? - govorio je Asmin.

- Nisam to rekla - rekla je ona.

pročitajte još

Uzela stvar u svoje ruke: Aneli pozvala Alibabu da zajedno spavaju u hotelu! (VIDEO)

- Ovo (Nora) treba da ti bude prioritet. Kakva sujeta? Anita koju je j*bao Zola u š*pak? - rekao je on.

- Folirao je sve - dodala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa ako je folirao treba da ti bude još lakše. On mene ne zanima, možete da me zanimate Nora i ti. On ako je folirao treba da ti bude još lakše - pričao je Durdžić.

- Ja sam iskorišćena - rekla je Aneli.

pročitajte još

Pokušala da pomrsi konce: Boginja hoće da zavadi Maju i Neria, gori od ljubomore zbog Luke! (VIDEO)

- Ja znam da tebe to boli. Druži se sa kim hoćeš, ali ne treba ti Janjuš. On to nije loše predstavio, ali on ti ne treba. Druži se sa Borom, najbolje je sa nekim ko je u depresiji jer vidiš da je gluplji od tebe, pa te to ojača. Ti znaš da ja nikad nisam grešio u životu. Druži se sa Borom, Mikijem, Dačom i sa mnom. Samo mene treba da slušaš. Sedi pored mene tamo i ćuti - govorio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Okrenula si mi mozak, nisam očekivao da budeš iskrena: Gastoz spreman na sve sa Anđelom, očekuje haos sa cimerima! (VIDEO)

Farma

Intima na dlanu: Andrea i Ognjen se poverili jedno drugom, otkrili koje upozorenje roditelja su dobili (VIDEO)

Zadruga

JA ĆU DA JE IZVEDEM NA PRAVI PUT! Alibaba rešio da smuva Maju, ako uđe sa njim uvezu PREDVIĐA JOJ POBEDU! (VIDEO)

Zadruga

Rešio da je izvede na pravi put: Alibaba dao Aniti zlatne savete (VIDEO)

Zadruga

Ja ću te izvesti na pravi put: Alibaba želi da od večeras deli krevet s Teodorom Delić, spreman da bude njen zaštitnik! (VIDEO)

Politika

Vučić: Nadam se da su pregovori Rusa sa arapskom kompanijom ozbiljni