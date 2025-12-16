Rešio da bude njen vođa na pravi put: Alibaba postao Anelin savetnik za ljubavne jade, postavio joj pravila ponašanja! (VIDEO)

Ozbiljni razgovori!

Asmin Durdžić posetio je Aneli Ahmić u hotelu kako bi joj pomogao uz razgovor da prevaziđe teške trenutke kroz koje prolazi.

- Ugasi se iz priče i budi dama sa strane. On tebi ne treba u životu. Što si rekao Dači da te pomiri sa njim? - govorio je Asmin.

- Nisam to rekla - rekla je ona.

- Ovo (Nora) treba da ti bude prioritet. Kakva sujeta? Anita koju je j*bao Zola u š*pak? - rekao je on.

- Folirao je sve - dodala je Aneli.

- Pa ako je folirao treba da ti bude još lakše. On mene ne zanima, možete da me zanimate Nora i ti. On ako je folirao treba da ti bude još lakše - pričao je Durdžić.

- Ja sam iskorišćena - rekla je Aneli.

- Ja znam da tebe to boli. Druži se sa kim hoćeš, ali ne treba ti Janjuš. On to nije loše predstavio, ali on ti ne treba. Druži se sa Borom, najbolje je sa nekim ko je u depresiji jer vidiš da je gluplji od tebe, pa te to ojača. Ti znaš da ja nikad nisam grešio u životu. Druži se sa Borom, Mikijem, Dačom i sa mnom. Samo mene treba da slušaš. Sedi pored mene tamo i ćuti - govorio je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić