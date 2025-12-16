AKTUELNO

Domaći

Plače kao kiša! Aneli roni gorke suze, Alibaba pokušava da je izdigne iz svega: Nora je deo tebe i deo mene, a to mi je najvažnije (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskren prema njoj!

Asmin Durdžić nastavio je razgovor sa Aneli Ahmić u hotelu, te je ona u jednom trenutku počela da plače.

- Sada kada si me ponizio, zato mi je proradio ponovo bes kada sam rekla da - rekla je Aneli.

- Nikada nisi prestala da me voliš, zato, sve što si uradila sa mnom je moja sramota, a ne tvoja. U svakom muškarcu si tražila deo mene - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta treba, da priznam da te volim - rekla je Aneli.

- Da... Bolje je kada ne pričam šta sam uradio, bitno je šta si ti uradila. Šta sam ja uradio?! Nije bitno, žena kada nešto radi vodi se srcem, a muškarac ku*cem. Ti se nisi vodila pi*kom da bi bila ku*va, a ja sam se vodio ku*cem i ispao sam ovakav. Ako se ovako ponašaš onda ne mogu da te pošujem - rekao je Asmin.

- Bila sam u vezi čoveče - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- VIše nisi, treba ti par dana da prežališ svoje postupke jer si terala inat i tražila si u muškarcu porodični život kao što si imala sa mnom - rekao je Durdžić.

- Ja te ne gledam kao ostale jer sam sa tobom živela pre rijalitija. Ja sam svesna toga da se ovde ne traži momak, ali zatvoren prostor - rekla je Aneli.

- Ma pusti ti šta ja pričam... Meni je bitnija Norina sreća nego sve ostalo, ali ona ne može da bude srećna ako ti plačeš i ostalo, jer ona je deo tebe i deo mene... Ja ću uskakati ako on tebe prvi vređa, ali ako ti njega prva budeš, ja ne mogu da uskačem jer ja ispadam magarac. Ne mogu ja da štitim tvoju majku kada ti diraš tuđu. Ja nisam štitio svoju sestru od bivšeg muža njenog jer nije bila u pravu - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Dao sve od sebe! Ilija Pečenica se osamio sa Aneli, rešio da joj otvori oči: Ginuo je za tebe, borio se maksimalno! (VIDEO)

Zadruga

Rekao je da si mu sve demantovala: Dača pokušao da urazumi Aneli, preneo joj sve što je Luka pričao u emisiji (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Dobila i pohvale i kritike! Jovana Đorđević (25) odabrala Desingericu za mentora, on je prekorio: Tvoje pevanje mi je malo šatorsko i seljačko! (VIDEO

Zadruga

Da spavam na tvom krevetu bez tebe? Gastoz i Anđela sve bliži i bliži, on joj zamerio što je hladna prema njemu (VIDEO)

Domaći

Ti si puna bola i patnje, a glumiš jaku ribu: Uroš Stanić govorom RASPLAKAO Maju, shvatio da je u suštini dobar čovek: Željna si ljubavi i pažnje, pa

Zadruga

I sa njim sklopila primirje! Đukić odvojio Aneli, pa joj sasuo sve u lice: Znam ga 30 godina, on te VOLI! (VIDEO)