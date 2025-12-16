Plače kao kiša! Aneli roni gorke suze, Alibaba pokušava da je izdigne iz svega: Nora je deo tebe i deo mene, a to mi je najvažnije (VIDEO)

Iskren prema njoj!

Asmin Durdžić nastavio je razgovor sa Aneli Ahmić u hotelu, te je ona u jednom trenutku počela da plače.

- Sada kada si me ponizio, zato mi je proradio ponovo bes kada sam rekla da - rekla je Aneli.

- Nikada nisi prestala da me voliš, zato, sve što si uradila sa mnom je moja sramota, a ne tvoja. U svakom muškarcu si tražila deo mene - rekao je Asmin.

- Šta treba, da priznam da te volim - rekla je Aneli.

- Da... Bolje je kada ne pričam šta sam uradio, bitno je šta si ti uradila. Šta sam ja uradio?! Nije bitno, žena kada nešto radi vodi se srcem, a muškarac ku*cem. Ti se nisi vodila pi*kom da bi bila ku*va, a ja sam se vodio ku*cem i ispao sam ovakav. Ako se ovako ponašaš onda ne mogu da te pošujem - rekao je Asmin.

- Bila sam u vezi čoveče - rekla je Aneli.

- VIše nisi, treba ti par dana da prežališ svoje postupke jer si terala inat i tražila si u muškarcu porodični život kao što si imala sa mnom - rekao je Durdžić.

- Ja te ne gledam kao ostale jer sam sa tobom živela pre rijalitija. Ja sam svesna toga da se ovde ne traži momak, ali zatvoren prostor - rekla je Aneli.

- Ma pusti ti šta ja pričam... Meni je bitnija Norina sreća nego sve ostalo, ali ona ne može da bude srećna ako ti plačeš i ostalo, jer ona je deo tebe i deo mene... Ja ću uskakati ako on tebe prvi vređa, ali ako ti njega prva budeš, ja ne mogu da uskačem jer ja ispadam magarac. Ne mogu ja da štitim tvoju majku kada ti diraš tuđu. Ja nisam štitio svoju sestru od bivšeg muža njenog jer nije bila u pravu - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić