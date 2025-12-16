POVOLJNO PRAVIM ZVEZDE! Stanija urnisala Ahmiće i Durdžiće: Pošaljite muža u Majami, nek ponese pare, ali bez oca Mukija da broji koliko je pojeo, popio i potrošio!

Poslednjih dana traje medijsko prepucavanje rijaliti zvezde Stanije Dobrojević i Mustafe Durdžića, oca njenog bivšeg verenika Asmina Durdžića Alibabe, učesnika "Elite", a sada je usledilo novo oglašavanje.

Naime, Stanija je, po svemu sudeći, bila izrevoltirana javnim prozivkama nesuđenog svekra, te nije želela da ostane dužna, već je posvetila svoj novi stori kako njemu, tako i Ahmićima, porodici Aneli Ahmić, Asminove bivše.

- Povoljno pravim "zvezde". Potrebno je samo da pošaljete muža u Majami - neka ponese 100.000 evra mesečno, minimum. Po mogućstvu bez oca Mukija da mu broji koliko je popio, pojeo, potrošio. Zauzvrat? Proslavim celu familiju: sestru, majku, oca, babe, tetke, komšije, kućne ljubimce i ostalu propratnu opremu. Garancija uspeha - ako ne postne zvezda, bar će svi znati zašto nije. Potpis: Stanija prodakšn - poručila je Dobrojevićeva i izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

Podsetimo, Mustafa je pre nekoliko dana za Pink.rs govorio o problemima između Stanije i njegovog sina i tom prilikom otkrio do sada nepoznate detalje.

- Tražila je nekoliko hiljada evra za otvaranje radnje, sreća da ih nije dobila, jer je to planirala kad Asmin uđe u "Elitu". Uostalom, za kraj reći ću vam još nešto, a to je da su Staniji od 40 godina uzalud fakulteti, kada se ponaša na nivou moje devetogodišnje unuke. Stanija je prvu sedmicu nakon "Elite" pozvala svoju i njegovu podršku da njena podrška odustane od Asmina rečima:"Asmin neka igra igru za sebe". Uostalom, možda jednog dana objavim šta sve znam iz te njihove veze koja po meni nije bila nikakva veza - bez dlake na jeziku bio je Mustafa, kom je Stanija žestoko odgovorila.

- Sve što Muki govori – tačno je. I slobodno neka nastavi da iznosi ako ima još? Vidim da problem nije odnos i ponasanje njegovog sina u "Eliti", nego novac. Smeta mu što mi je njegov sin davao mnogo? Pa Muki ne zna da ceo honorar od "Elite" ide meni! A ljubav? Voleću te do zadnjeg dinara! Samo ako mi bude zanimljivo! A trenutno nije. Imam druge opcije i pametnije planove. Međutim do jula ima vremena. Pa, videćemo ko će tada pričati, a ko brojati - poručila je Stanija.

Podsetimo, Asmin je u emisiji "Pitanja novinara" obelodanio da je prestao da voli Staniju, te prvi put progovorio o problemima koje su imali.

- Desilo se par sitnica preko kojih nisam mogao da pređem u glavi. Ja tako trpim, danas se volim, a sutra te ne volim. Stanija je predivna devojka, nemam ništa loše da kažem o Staniji i preko toga ne mogu da pređem kao muškarac, a to sam joj i rekao pre dva, tri meseca. Pred moj ulazak je kačila Marka Markovića, Tomovića... Ti njeni klipovi na Instagramu, ja sam joj rekao da to obriše, a ona je rekla da neće. Stanija nije ništa loše radila, niti mogu bilo šta loše da kažem za nju. Moj problem je što u sebi imam previše ponosa, trpim, a onda presečem - govorio je Asmin.

- Ja kad sam sa Stanijom pričao o nekim stvarim ona kao da nije bila svesna, ali Stanija je tvrdoglava pa džaba pričam sa njom. Ona je meni govorila da sam seljak, da to nije ništa strašno i da je to njena prošlost. Možda je to za mene strašno, a za nju sitno. Ja i kad izađem biću tu za nju kao prijatelj, ali kao partnerka me ne zanima. Ja sebe uvek dajem 100% u vezi, Stanija je trpela dosta... Ja sam takav muškarac, ne želim mnogo da praštam. Ja pružim mnogo, a kad osetim da to ne poštuješ u meni se sve gasi - objasnio je on.

