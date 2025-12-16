AKTUELNO

Čekam bebu, a razvodim se: Bivšem učesniku Elite ponovo pukao brak sa 20 godina starijom! Otkrio da je dobio njene poruke sa OVIM cimerom iz rijalitija

Nekadašnji rijaliti učesnik Andrej Savković oženio se sa dvadeset godina starijom suprugom Vanjom sa kojom čeka devojčicu, a iako je njihov brak bio turbulentan i osam dana nakon svadbe pričali su o raskidu, oni su sada definitivno odlučili da prelome i stave tačku na ljubavni odnos.

Andrej Savković ističe da mu se nakon rijalitija “Elita“ u koji je ušao maloletan, život totalno promenio, a da trenutno živi u Nemačkoj, da sa suprugom nije uspeo da nađe mirnu luku, a nedavno je dobio i poruke zbog kojih sumnja da je ona otpočela romansu sa bivšim učesnikom “Elite“.

- Živim u Nemačkoj gde i radim, tako da živim na relaciji Minhen, Derventa i Beograd. Dosta sam se smirio tako da mi se ništa zanimljivo ne dešava. Čekam devojčicu, a moram da otkrijem što se tiče supruge, razvod je u toku. Trenutno nismo ni u kakvom odnosu i to nije nešto što ja želim, već to ona želi. Ona je već krenula da traži novog tatu za dete pošto sam video da se muva sa Luletom Bahanilijom, inače on je i moj prijatelj. Vidimo svi da ona prati samo njega na Instagramu, a kasnije sam dobio poruke kako se muvaju. Ne znam čime sam sve ovo zaslužio i želim da kroz određen period steknemo normalan odnos jer čekamo zajedno dete i moje dete je meni najbitnije na svetu, a oni me ne zanimaju – priča Andrej za “Blic“ i otkriva kako je izgledao njihov brak.

- Mi smo imali super odnos i naš brak je bio odličan, ali dešavale su se neke stvari i sa moje i sa njene strane je bilo previše ljubomore i to je prešlo u toksičnost. Odlučio sam da se razvedem, jer smo počeli previše da se svađamo i ne mogu to da podnesem. Nije razlog njena trudnoća, već su svađe bile i pre, a ne želim da dete kasnije sluša kako se mama i tata svađaju. Nije došlo ni do kakve prevare, kako se komentariše.

- Brinem se kako će sve biti, jer najbtinije je da se oko svega lepo dogovorimo bilo to sudski ili van suda. Bitno mi je samo da dobijem priliku, jer nisam uradio ništa loše. Pokušaće da mi oduzme dete, jer mi je pretila i porukama, kako će da mi zabrani prilazak njoj i detetu i kako će da se bori za potpuno starateljstvo. Videćemo kako će biti dalje, ali boriću se da imamo jednak pristup detetu – kaže on.

Autor: Nikola Žugić

