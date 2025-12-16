Ne stvaraš zvezde, već impotentne muškarce: Asminov otac žestoko udario na Staniju, izneo teške optužbe, pomenuo i pare!

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević svojom novom objavom na Instagramu žestoko je potkačila Mustafu Durdžića, svog nesuđenog svekra - oca bivšeg verenika Asmina Durdžića Alibabe, a sada je usledio njegov odgovor.

Naime, Stanija je prozvala kako Durdžiće, tako i Ahmiće, porodicu Aneli Ahmić, Asminove bivše.

- Povoljno pravim "zvezde". Potrebno je samo da pošaljete muža u Majami - neka ponese 100.000 evra mesečno, minimum. Po mogućstvu bez oca Mukija da mu broji koliko je popio, pojeo, potrošio. Zauzvrat? Proslavim celu familiju: sestru, majku, oca, babe, tetke, komšije, kućne ljubimce i ostalu propratnu opremu. Garancija uspeha - ako ne postne zvezda, bar će svi znati zašto nije. Potpis: Stanija prodakšn - poručila je Dobrojevićeva i izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

Na ovu njenu prozivku odmah je stigao Mustafin odgovor, što i ne čudi, uzme li se u obzir da njih dvoje već danima ratuju putem društvenih mreža i portala, a stariji Durdžić se uključivao u emisije na Pink TV i Red TV, gde je govorio o Dobrojevićevoj.

- Moja divna nesuđena snajka oslovljava me sa Muki i tim činom potvrđuje moju tvrdnju da ona ništa ne stvara, nego ona kopira. Hajde što kopira veličinu kao što je Kim Kardašijan, sad je počela da kopira Situ Ahmić jer jedino me Sita oslovljava sa Muki - odgovorio je Mustafa na Stanijine prozivke, a potom nastavio:

- Nažalost, Stanija ne stvara zvezde, nego stvara impotentne muškarce koji završavaju na terapiji kod Mujketa Durdžića. Umišljeni rasista koja naziva američke policajce crncima od koji skace u more noseći gaćice u rukama. Ja sa 100.000 evra stvaram zvezde i u Austriji. By Mujke prdajšen - poručio je on za Pink.rs.

Autor: D. Tanasijević