IMAM SNIMAK GDE TE VUKU ZA UŠI U CG! Sprema se Alibabino uništenje, prete mu skandaloznim klipovima! Stižu tužbe za njega i Aneli: Angažovani su advokati u više država!

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić večeras su vodili razgovor u hotelu u "Eliti", gde su se dotakli i Anite Stanojlović, a zbog stvari koje su izrekli na njen račun, njena prijateljica Tamara Radoman odlučila je da je zaštiti i podnese tužbe.

Ona je na Anitinom profilu na Instagramu objavila snimak Aneli i Asmina, kao i žestoku poruku, koja je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ove dve umišljene "holivudske zvezde" očigledno žive u zabludi da ih to što nisu državljani Srbije štiti od odgovornosti za laži i izmišljotine koje šire. Greška - počela je Tamara, a potom nastavila:

- Izgleda da ne shvataju da zakon ne poznaje granice kada su kleveta, lažno predstavljanje i obmana u pitanju, niti da imam advokate u više država, koji se time profesionalno bave. Koliki god prevarant i falcifikator bio dotični, za svaku izgovorenu i objavljenu laž će platiti i to debelo. Dokazi postoje, dokumentovani i sačuvani.

Foto: TV Pink Printscreen

Dodala je da posetuje i kompromitujuće materijale vezane za Asmina Durdžića.

- Za razliku od njegovih izmišljotina, postoje i snimci stvarnih događaja, uključujući i onaj gde njega vuku za uši u Crnoj Gori. To nije laž, to je činjenica. Nastavite slobodno. Svaka sledeća rečenica, račun samo raste - poručila je Anitina prijateljica.

Foto: Instagram.com

Autor: D. T.

