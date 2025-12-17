Popuštaju im kočnice! Emir Brunčević i Diana Mihajlović pogodili Luku u srce, on prigrlio Anitu i Minu, Stanojlovićeva načinila prvi korak (VIDEO)

Biće haosa?!

Naš pevač Emir Brunčević i njegova koleginica, pevačica Diana Mihajlović Pajić dotakli su večeras Luku Vujovića direkt u srce hitovima koje su pevali, kao i atmosferom, pa je tako prigrlio Anitu Stanojlović i Minu Vrbaški.

Tom prilikom, Anita, iako je malo ljuta na Luku, nije skidala osmeh s lica, a čini se i da je načinila prvi korak, pa je tako uhvatila Vujovića za ruku, a kako će na ovo reagovati ostali, ne preostaje nam ništa drugo, nego da ispratimo. Kako je ovo izgledalo, detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: Nikola Žugić