Volim te i uvek sam te najviše volela: Aneli ogolila dušu do koske i Alibabi priznala ljubav, on hladan kao led! (VIDEO)

Šok preokret!

Asmin Durdžić, Aneli Ahmić, Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza došli su kod Drveta mudrosti kako bi tražili alkohol, a Aneli je ogolila dušu do koske i priznala da je Alibabu uvek volela.

- Drvo, ovo nisam zaslužila od tebe jer si rekao prošle godine da sam tvoja miljenica - rekla je Aneli.

- Nisam ni ja ovo zaslužila od tebe, moram da priznam da si jako slatka kad se ljutiš - reklo Drvo.

- Aneli, ponašaj se normalno. Gleda me majka - rekao je Alibaba.

- Pozdrav za Mevlidu koja mi je punila paprike dok sam bila trudna - rekla je Aneli.

- Baš se pričalo o vašem odnosu - reklo je Drvo.

- Drvo, mi smo došli po alkohol pošto ništa nismo uspeli da uzmemo - rekla je Aneli.

- Hajde da čujem tajne - reklo je Drvo.

- Ja ne želim da provodim mnogo vremena sa Aneli, pošto me strah da mi se emocije ljubavne ne vrate. Odlučio sam da ću biti uz Aneli do kraja, ne želim da je više gledam kako se ponižava - rekao je Alibaba.

- Drvo, večeras sam pričao sa Aneli i znam u kakvom je stanju i koliko joj je teško, a ona mi se zakunula da najviše voli Asmina - rekao je Terza.

- Šokiran sam pozitivno da si to priznala mom najboljem drugu - rekao je Alibaba, a onda su se zagrlili.

- Ja jesam imala momke posle tebe Janjuša i Luku, a ti i ja smo završili kako smo završili. Naravno da ću tebe najviše voleti i da te volim sada. Sve ovo što mi se dešava sa Lukom, dešava mi se zbog tebe i našeg odnosa. Unosiš u mene mir, ne unosiš nemir u mene kao Luka. Jedini čovek koji me može spasiti i podići od svega ovoga si ti - rekla je Aneli.

- Neću te više ponižavati i biću za tebe tu. Ja znam da ti mene voliš, nisam glup da to ne znam i ajde poljubi me u obraz - rekao je Alibaba.

- Drvo, moram da ti priznam da imam strah od maminog dolaska, ali ja verujem iskreno Terzi da me voli kao što i ja njega volim najviše na svetu i mnogo mi je nedostajao. Volela bih da se ovo ništa ne promeni i da on ne počne da radi stvari koje je prošle sezone jer mislim da bi me to uništilo - rekla je Sofija.

- Dok se vi raspravite sa mnom, žurka će da prođe. Šta ste vi očekivali za nagradu? - upitalo je Drvo.

- Možemo da dobijemo šest piva i viskija - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić