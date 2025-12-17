Filip pao u drugi plan! Luka i Anita jedno drugom priznali simpatije, seva na sve strane (VIDEO)

Opa!

Luka Vujović osamio se sa Anitom Stanojlović u ćošku kazina, pa su ovom prilikom porazgovarali.

- Realnom, upoznajemo se, to je realna priča. Realna priča je da se upoznamo i da vidimo da li prijamo jedno drugom - rekao je Luka.

- Ali nema drugih osoba pored - rekla je ona.

- Je*iga, pričali smo mnogo, po dva sata...Kako nas je Toša nauvkao. Ja tebe ne gledam da bih bio sa tobom na dan - rekao je Luka.

- Ni ja tebe - rekla je Anita.

- Šta, ti bi sa mnom bila na duže - pitao je Luka.

- Da - rekla je Anita.

- Šta, sviđam ti se?! Ti meni prijaš - rekao je Vujović.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: Nikola Žugić