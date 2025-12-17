Filip pao u drugi plan! Luka i Anita jedno drugom priznali simpatije, seva na sve strane (VIDEO)

Opa!
Luka Vujović osamio se sa Anitom Stanojlović u ćošku kazina, pa su ovom prilikom porazgovarali.
- Realnom, upoznajemo se, to je realna priča. Realna priča je da se upoznamo i da vidimo da li prijamo jedno drugom - rekao je Luka.
- Ali nema drugih osoba pored - rekla je ona.
- Je*iga, pričali smo mnogo, po dva sata...Kako nas je Toša nauvkao. Ja tebe ne gledam da bih bio sa tobom na dan - rekao je Luka.
- Ni ja tebe - rekla je Anita.
- Šta, ti bi sa mnom bila na duže - pitao je Luka.
- Da - rekla je Anita.
- Šta, sviđam ti se?! Ti meni prijaš - rekao je Vujović.
Detaljnije pogledajte OVDE!
Autor: Nikola Žugić