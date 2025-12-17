AKTUELNO

Domaći

Filip pao u drugi plan! Luka i Anita jedno drugom priznali simpatije, seva na sve strane (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Luka Vujović osamio se sa Anitom Stanojlović u ćošku kazina, pa su ovom prilikom porazgovarali.

- Realnom, upoznajemo se, to je realna priča. Realna priča je da se upoznamo i da vidimo da li prijamo jedno drugom - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ali nema drugih osoba pored - rekla je ona.

- Je*iga, pričali smo mnogo, po dva sata...Kako nas je Toša nauvkao. Ja tebe ne gledam da bih bio sa tobom na dan - rekao je Luka.

- Ni ja tebe - rekla je Anita.

- Šta, ti bi sa mnom bila na duže - pitao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da - rekla je Anita.

- Šta, sviđam ti se?! Ti meni prijaš - rekao je Vujović.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Otvorila dušu konačno: Anita izjavila svoje simpatije Luki, Sofija progovorila o duženju sa Anđelom (VIDEO)

Domaći

Kakva je to ljubav bila u početku... Luka krenuo u pohod na Maju, zamalo pao i poljubac (VIDEO)

Zadruga

Priznali simpatije? Slađa raskrinkala Rajačića, otrkila da je bacio oko na Ivaniju (VIDEO)

Zadruga

Pao poljubac! Viktor rešio da proguta sve Dušičine greške, sve vreme ležali i uživali jedno kraj drugoga (VIDEO)

Zadruga

IŠLI BI ZAJEDNO NA RAJSKO OSTRVO: Aneli i Janjuš priznali da ipak ne mogu jedno bez drugog (VIDEO)

Zadruga

Varnice pršrte na sve strane! Dačo razotkrio flert Anđela i Aneli, Ranković indirektno priznao sve: Nikad ovoliko veš nisam prao (VIDEO)