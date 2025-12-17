Matora umislila da je Bogom dana, zbog napada na Luku PAPRENO KAŽNJENA

Ovakvo ponašanje se ne toleriše!
Nije retkost da učesnici najgledanijeg rijalitija "Elita" budu kažnjeni kada ne poštuju neka pravila. Iako učesnici najčešće krše pravila kada je reč o spavanju u nedozvoljenom treminu, nije retkost da imaju i izlive nepristojnog ponašanja koje Veliki šef odmah sankcioniše.
S obzirom na to da je Jovana Tomić Matora nasrnula na Luku Vujovića i tom prilikom prekrišila jedno od glavnih pravila života u Beloj kući, Veliki šef doneo je odluku i tom prilikom je kaznio oduzimanjem mesečnog honorara.
