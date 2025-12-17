AKTUELNO

Dragana podivljala, izvređala Luki i majku i sestru! Pokazala svoju tamnu stranu, Matora ga potkačila za Anitu: Drugar iz šume je poslao njen snimak (VIDEO)

Karambolu nikada kraja!

Luka Vujović ponovo je došao do svog kreveta, te je tako ušao u sukob sa Matorom i Draganom Stojančević.

- Beži bre pi*ko, idi pu*i ku*ac Asminu

- Majku vređaš, a - rekao je Luka.

- Idi nek ti pi*a Asmin po detetu, treba da se stidiš mafina i ovog deteta - rekla je Matora.

- Kako braniš ku*vu?! Ja ti oca ne spominjem - rekao je Luka.

- Idi pi*ko liži se tamo sa ljudima, a ne da istresaš mu*a na Dragani. Tvoj drugar iz šume je pričao sa mnom i dao je snimke o Aniti - rekla je Matora.

- A zato peniš?! Pokazala si. Imam dokaz da su je je*ali - rekao je Vujović.

- Misliš na Stefana Karića?! Je l' to što si se svađao sa Osmanom i tu je bila Grofica - ponavljala je Matora.

- Cinkaroš si, brani ku*vetinu koja ovde provocira - rekao je Luka.

- Sestra i mama su ti ku*ve - rekla je Dragana.

- I Đedović i Stefan Karić su u pravu za tebe - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

