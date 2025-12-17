Nije inat, drago mi je da smo se poljubili: Luka i Anita ostali nasamo, shvatili šta su uradili, pa obavili razgovor (VIDEO)

Iskreni do koske!

Anita Stanojlović sela je na krevet Luke Vujovića u izolaciji, te su tako porazgovarali o dešavanjima sa žurke.

- Poljubili smo se pred svima i u kući - rekla je Anita.

- Tri puta na blic - pitao je Luka.

- Da. Što?! Što si se ti poljubio sa mnom?! Kako to odjednom - rekla je Anita.

- Lepo mi je. Mislim lepo, desilo mi se, nije planski bilo - rekao je Vujović.

- Nije planski, ali je bilo pitanje trenutka samo, zar ne?! Šta ćemo sutra da kažemo - pitala je Anita.

- Ne znam, a ti još manje. Toša je hteo da nas ispoštuje da niko ne zna - rekao je Luka.

- To si ti kriv, ti si me poljubio pred svima i u kući i u kazinu. Ja sam htela, a što si ti - rekla je Anita.

- Pa isto. Mislim da se prebrzo desilo, ali mislim da postoje simpatije obostrane - rekao je Luka.

- Mhm, preko noći, a - pitala je Anita.

- Pa ne preko noći...Čekaj, sada kada bi te neko pitao, na primer, da li si nekom terala inat ili si bila iskrena - rekao je Luka.

- Nemam potrebe da teram, kome da teram inat...Ti si mene privukao pre mesec dana je*ote, nego u vezi si, šta ja tu mogu?! Ti na jednu stranu, ja na drugu - rekla je Anita.

- I šta sada?! Nema šta da kažem, hajde reci mi tvoje mišljenje - rekao je Luka.

- Ne znam, kunem ti se, ne znam, ja se to pitam svake srede...Ako ti osećaš da voliš nekog drugog i da nisi okej, onda okej - rekla je Anita.

- Ne, ne, ne, meni je drago da smo se zbližili i da smo se poljubili. Nije teranje inata, jer teranje inata bi ispalo da bi se pomirio sa tom nekom osobom...Da li bih ja toliku odgovornost imao gde neko ko je s tobom bio, ali je moj prijatelj 30 godina?! Rekao je da možemo da radimo šta hoćemo - rekao je Luka.

- Misli verovatno, ali je pijan...Tamara će mi je*ati mater kada dođe - rekla je Anita.

- Hoćeš da se distanciramo na mesec dana?! - rekao je Luka.

- Ja?! Ti si bio zauzet do pre pet dana, ja sam slobodan - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić