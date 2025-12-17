AKTUELNO

Domaći

Kaju se, ali i ipak ne! Šok u izolaciji: Anita i Luka otišli korak dalje, sada prešli na francuske poljupce (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Odzvanja izolacija!

Anita Stanojlović i Luka Vujović nastavili su sa razgovorom, a u jednom momentu su počeli da se ljube.

- Sa Filipom si bila je*ote, jao majko moja - rekao je Luka.

- Jao da...To više ima veze sa tobom, nego sa mnom, jer ste vi drugari - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, ja ispadam baš loš ili ne - rekao je Luka.

- Ne znam, je l' ste radili to ranije?! Je l' bio nekada s tvojom ribom ili ti s njegovom - rekla je Anita.

- Ne znam, ne, sa kombinacijom jeste, pa imali smo trojke - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kada se desilo ono sa Anđelom, Filip mi se javljao za emisije i to, dopisivali smo se mesec dana. Mi pričali o vezama, ja mu rekla: "Mogu da probam samo kombinacije sada, veze me ne zanimaju", on je rekao: "Hajde" i tako smo počeli - rekla je Anita.

- Je l' ti misliš da bi se nešto desilo između nas da nisi bila s Filipom i da sam napolju - pitao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, što ne bi?! Privukao bi me, da, ja volim takve muškarce - rekla je Anita, a potom su počeli da se ljube.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

