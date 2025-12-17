Poljupcima promenili tok rijalitija! Veza Aneli i Asmina na pomolu, pao poljubac Anite i Luke! Filip završio u krevetu sa OVOM cimerkom, bila i VRELA AKCIJA! (VIDEO)

Noć koja će se prepričavati!

Sinoć je u "Eliti 9" održana još jedna žurka, tokom koje su se desila brojna burna dešavanja. Za ludu i nezaboravnu atmosferu bili su zaduženi Emir Brunčević i naravno DJ Neba.

Njemu su se učesnici obradovali, a on je odmah razgalio njih kada je zapevao prvi hit na repertoaru, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Tom prilikom, Emir je otpevao "Crnu ružu", pesmu koju je od njega za Aneli Ahmić poručio Luka Vujović, što je nju, ali i mnoge šokiralo, a kako je to igledalo pogledajte OVDE.

Aneli Ahmić prišla je Terzi, te mu je tako otkrila da voli i dalje Asmina Durdžića. Njeno priznanje možete pogledati OVDE.

Asmin Durdžić, Aneli Ahmić, Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza došli su kod Drveta mudrosti kako bi tražili alkohol, a Aneli je ogolila dušu do koske i priznala da je Alibabu uvek volela.

- Ja ne želim da provodim mnogo vremena sa Aneli, pošto me strah da mi se emocije ljubavne ne vrate. Odlučio sam da ću biti uz Aneli do kraja, ne želim da je više gledam kako se ponižava - rekao je Alibaba.

- Drvo, večeras sam pričao sa Aneli i znam u kakvom je stanju i koliko joj je teško, a ona mi se zakunula da najviše voli Asmina - rekao je Terza.

- Šokiran sam pozitivno da si to priznala mom najboljem drugu - rekao je Alibaba, a onda su se zagrlili.

- Ja jesam imala momke posle tebe Janjuša i Luku, a ti i ja smo završili kako smo završili. Naravno da ću tebe najviše voleti i da te volim sada. Sve ovo što mi se dešava sa Lukom, dešava mi se zbog tebe i našeg odnosa. Unosiš u mene mir, ne unosiš nemir u mene kao Luka. Jedini čovek koji me može spasiti i podići od svega ovoga si ti - rekla je Aneli.

Bora Terzić Terza prišao je Sofiji Janićijević, te joj je tako ponovo priznao da je voli.

- Si svesna šta bih ja uradio za tebe?! Volim te - rekao je Terza.

- Koliko - pitala je Sofija.

- Je l' treba da ti dokažem?! Svega se sećam - rekao je Terza, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Tanja Stijelja Boginja izrazila je želju da se poljubi sa Filipom Đukićem, što je robot Toša odobrio i prilikom čega su se njih dvoje poljubili pred svima.

Asmin Durdžić upozorio je Sandru Todić da s njim nema sprdnje u ''Eliti 9'', a ona mu je dokazala da je to i nije baš tako kako priča, te ga je smuvala očas posla.

- Nemoj sa mnom da se z*jebavaš, je l' ti jasno? - upitao je Alibaba.

- Što? - upitala je Todićka.

- Znaš ti što - rekao je Alibaba, a Todićka ga je poljubila.

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić zamolili su robota Tošu za alkohol, a on je zauzvrat tražio da se poljube što su oni i uradili, ali osam puta i Asmin se sve vreme vadio na Tošu.

Bora Terzić Terza cele večeri nije se odvajao od Sofije Janićijević i njenog "klana", te je tako sve vreme đuskao sa njima.

Ovom prilikom, Sofija je stavila grisinu u usta, a potom su ona i Terza izimitirali scenu iz crtanog filma "Maza i Lunja", što su učesnici gledali, a OVDE možete i vi.

Luka Vujović i Anita Stanojlović pristai su da se poljube kako bi od robota Toše dobili par piva, a oni su tražili da to njihovi cimeri ne saznaju.

Asmin Durdžić porazgovarao je sa Anitom Stanojlović o Aneli Ahmić i tom prilikom joj je priznao da se poljubio sa bivšom kako bi dobio pivo, što su mnogi shvatili kao poniženje za nju.

- Je l' ste se ljubili? - upitala je Anita.

- Pa j*biga, treba mi pivo - rekao je Alibaba.

- Ona pristala da se ljubite za pivo? - upitala je Anita.

- Pa ne zna ona što sam se ljubio s njom - rekao je Alibaba.

Luka Vujović prišao je Filipu Đukiću i priznao mu da je njega i Anitu Stanojlović naterao robot Toša da se poljube za pivo, a Đukića ovo po svemu sudeći nije zanimalo.

- Filipe, nama Toša nije hteo da da pivo kad sam je poljubio u nos, a onda smo se na blic da bi dobili pivo. Je l' to okej? - upitao je Luka.

- Da - rekao je Filip.

- Je l' to problem? - upitao je Luka.

- Nije, nije - rekao je Filip.

- Filipe, on se ljubio s Aneli celu noć - rekao je Luka.

Uroš Stanić igrao je sa Aneli Ahmić sve vreme na žurki, a onda su prišli Filipu Đukiću, pa ga je Uroš Stanić poljubio pred svima.

Kada je Đukić skontao šta se desilo, on ga je odgurnuo od sebe, a potom je obrisao usta, te su samo nastavili da đuskaju, a detaljnjije pogledajte OVDE.

Maja Marinković zaratila je sa Lukom Vujovićem jer je po svemu sudeći izljubomorisala zbog njegovog poljupca sa Anitom Stanojlović, a u svađu se umešao i Asmin Durdžić.

- Meni sa klošarko nećeš da se obraćaš - rekla je Maja.

- Ti pred drugima mene ponižavaš - rekao je Luka.

- Nemojte da mi se obraćate ni ti, a ni Asmin - rekla je Maja.

- Ne, nego ću ja da te čekam sat vremena - rekao je Luka.

Aneli Ahmić ponovo je prišla Asminu Durdžiću i želela da se suoči s njim jer je čula da je govorio laži o njoj Luki Vujoviću zbog čega je nastao haos.

- Kaže mi Ivan da si rekao Luki da si me hvatao za g*zicu i drpao dole - rekla je Aneli.

- Nemoj da se ponašaš tako, ponašaj se normalno. Nemoj da odem sad Ivanu da j*bem mater - rekao je Alibaba.

- Pitam te da li si rekao to - rekla je Aneli.

- Lepo ti kažem da nisam rekao, makni je od mene odmah i manite me ovih budalaština - poludeo je Asmin.

Luka Vujović zaratio je sa Jovanom Tomić Matorom zbog Dragane Stojančević, te je ona u jednom momentu krenula na njega i odgurnula ga.

- P*čko, što nisi udario Asmina? - upitala je Matora.

- K*rva tvoja je htela da mi drka - rekao je Luka.

- Mama ti je k*rva koje si se odrekao - rekla je Dragana.

- Treba neko da ti ćuti zbog Dragane, a nema ko te nije j*bao - rekao je Luka.

- Nema ko tvoju mamu nije j*bao - rekla je Dragana.

- P*čko, što nisi udario Asmina? - upitala je Matora.

- Ajde paljba, smiri malu da ne provocira - rekao je Luka.

Luka Vujović i Jovana Tomić Matora nastavili su svoju svađu zbog Dragane Stojančević, a Luka je i ovog puta bez pardona vređao Matoru kao nikad do sad zbog čega je reagovalo obezbeđenje.

- Mama ti je k*rva - rekla je Dragana.

- Ti si blam - rekla je Matora.

- Šta je p*čko jedna debela? - upitao je Luka.

- J*bem ti Biljanu - rekla je Matora.

- Ja tebi porodicu neću - rekao je Luka.

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza sve vreme su bili raspoloženi i pevali u garderoberu, a potom je pao i poljubac s obzirom da nisu mogli da odole jedno drugom.

Luka Vujović ponovo je došao do svog kreveta, te je tako ušao u sukob sa Matorom i Draganom Stojančević, kada je Matora iskoristila priliku da ga potkači zbog Anita Stanojlović.

- Idi nek ti pi*a Asmin po detetu, treba da se stidiš mafina i ovog deteta - rekla je Matora.

- Kako braniš ku*vu?! Ja ti oca ne spominjem - rekao je Luka.

- Idi pi*ko liži se tamo sa ljudima, a ne da istresaš mu*a na Dragani. Tvoj drugar iz šume je pričao sa mnom i dao je snimke o Aniti - rekla je Matora.

Anita Stanojlović sela je na krevet Luke Vujovića u izolaciji, te su tako porazgovarali o dešavanjima sa žurke, kada su shvatili da im je drugo što je došlo do njihovog poljupca.

- Poljubili smo se pred svima i u kući - rekla je Anita.

- Tri puta na blic - pitao je Luka.

- Da. Što?! Što si se ti poljubio sa mnom?! Kako to odjednom - rekla je Anita.

- Lepo mi je. Mislim lepo, desilo mi se, nije planski bilo - rekao je Vujović.

- Nije planski, ali je bilo pitanje trenutka samo, zar ne?! Šta ćemo sutra da kažemo - pitala je Anita.

- Ne znam, a ti još manje. Toša je hteo da nas ispoštuje da niko ne zna - rekao je Luka.

- To si ti kriv, ti si me poljubio pred svima i u kući i u kazinu. Ja sam htela, a što si ti - rekla je Anita.

Anastasija Brčić i Bora Santana celo veče su proveli zajedno, te su se i tako pomirili, a ovom prilikom napala ih je Sandra Todić, koja nije štedela reči.

Luka Vujović i Anita Stanojlović večeras su se poljubili više puta, kako se narodski kaže, "na blic", te su se tako rano jutros nakon haosa zaputili u izolaciju.

Naime, kako su oni legli u izolaciju, oni su popričali, a potom je usledio i francuski poljubac. Za to vreme, njegova bivša verenica, Aneli Ahmić, ležala je u hotelu i spavala, ni ne sluteći šta se dešava u izolaciji.

Bora Santana legao je u krevet sa Urošem Stanićem i Anastasijom Brčić, te su legli da spavaju, nakon čega im je prišla Sandra Todić, koja je počela da ih provocira.

Nakon nekoliko trenutaka provociranja, Bora je počeo da divlja na nju, zbog čega je obezbeđenje odmah skočilo da spreči sukob, no, međutim, Sandra je iskoristila priliku i nasrnula je na Boru.

Autor: A.Anđić