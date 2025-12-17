Nije trebalo da se desi, ali... Luka ogolio dušu o Aniti, pa zbunio i sam sebe! Obećao da će se držati zajedno u inat svima (VIDEO)

Sad je sve jasno!

Luka Vujović došao je kod Drveta kako bi ogolio dušu o Aniti Stanojlović i Aneli Ahmić.

- Kako si od jutros? Šta se dešavalo sa Aneli? - pitalo je Drvo.

- Ništa, ja je nisam ni video - rekao je Luka.

- Ne znam šta je nelogično što te pitam za osobu sa kojom si proveo mnogo vremena? - pitalo je Drvo.

- Ja sam nju samo jutros primetio. Ona je utčala i skočila na mene jer sam preneo Ivanu šta se desilo. Mene nije pogodilo, to je normalno i očekivano! Ne znam zašto je ona uletela u kuću - rekao je Luka.

- Zašto si u vrtu rekao da se osećaš loše? - pitao je Drvo.

- Filip mi je nešto odmahnuo rukom i reka mi je da sam ga us*ao. Ja sam mu rekao da smo se poljubili na blic, a on je to u kući rekao. On se u dva sata ljubio sa Boginjom... Zbog toga i cele situacije - rekao je Luka.

- Šta se dešava sa tobom i Anitom? - pitalo je Drvo.

- Prija mi, lepo mi je u društvu sa njom. Sinoć smo rekli da neće ništa biti i da izolacija neće uticati na nas. Lepa jeste, ne mogu da kažem da nije i prija mi njena energija. Ako bih sa njom imao nešto ne bih bio iskren. Nije trebalo da se desi tako, jer nisam osetio potrebu, ali desilo se. Ne kajem se, bilo mi je lepo. Videćemo šta će biti. Sad smo hteli da popričamo, ali držaćemo se zajedno - rekao je Luka.

- Ja bih baš želeo da čujem taj razgovor. Zbog čega nije trebalo da se desi? - pirtalo je Drvo.

- Nije trebalo sad, brzo je sve. Ispada da nas je izolacija spojila. Sigurno nije nikakav inat, to mi je bitno da kažem. Devojka je lepa i prija mi. Videćemo šta će biti. Tajna je da mi se sviđa, a ti pusti nešto po tvojoj želji - rekao je Luka.

- Ako imaš tajnu može naravno - reklo je Drvo.

- Nije bio prvi poljubac kod Toše nego ovde kad smo ulazili kod Drveta. Je l' može neka lepa ljubavna pesma, ali ne tužna. Može "Ne slušaj mama moje drugove ni žene"? Ma neću ni to! Pusti od Saše Matića nešto. Daj mi neku pesmu koja je lepa za nešto novo. A kada odu svi, mi ostaćemo sami - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić