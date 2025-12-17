AKTUELNO

Luksuzan stan Stanije Dobrojević ostavlja bez teksta: Platila ga je 150 hiljada evra, a jedan kutak će vas raspametiti (FOTO)

Izvor: kurir, pink.rs, Foto: Pink.rs/ Privatna arhiva ||

Stanija Dobrojević u Rumi je pre nekoliko godina kupila penthaus u Rumi za koji je dala 150.000 evra. Starleta je luksuznu nekretninu kupila nakon što je prodala garsonjeru u Rumi i dodala novac koji je zaradila u rijalitiju.

Luksuzni dom Stanije Dobrojević u Rumi ima 110 kvadrata, ogromnu terasu, 3 spavaće sobe, dva kupatila i ogroman garderober.

Foto: TV Pink Printscreen

Svi su se pitali odakle starleti novac za ovu nekretninu, a kako su mediji pisali, Stanija je svoj stan u Novom Sadu, u kojem je živela, prodala za neverovatnu cifru.

Foto: Instagram.com/stanijadobrojevic

Za garsonjeru od 25 kvadrata uzela je neverovatnih 55.000 evra.

- Staniji se posrećilo da naleti na ljude koji imaju novca i kojima nije problem da daju tolike pare. Plan im je da taj stan izdaju, na dan, pa računaju da će im se isplatiti - kazao je tada sagovornik.

Foto: Instagram.com/stanijadobrojevic

Pored tih 55.000 koje je dobila, Stanija je za penthaus morala da doplati i to novcem koji je zaradila u rijalitiju.

- Tačno je to što ste čuli. Odlučila sam da manji stan zamenim skoro trostruko, ako ne i četvorostruko većim. Nekako mi je taj u kom sam živela previše devojački. Boje su roza i usput mi je i dosadio - kazala je Stanija na temu novog stana u Rumi.

Foto: Instagram.com/stanijadobrojevic

- Kuhinja je maksimalno opremljena, nisam neka domaćica, više sam instant domaćica. Kod mene nema masne i teške hrane. Mama me je učila za vreme pandemije da pravim domaće specijalitete, ali mi ne ide u prilog da to jedem. Kada hoćete da se zdravo hranite, najbolje je da sami spremate obroke.

Foto: Instagram.com/stanijadobrojevic

– Najviše mi dolaze mama i brat. Sa prijateljima pre odem u izlazak ili restoran. Sada imam neku svoju rutinu, ako uveče ne odem sa njima, uključim televizor, i uz sveću i muziku uživam sama. Omiljeno mesto gde volim da budem je pored kamina, uglavnom sa Pablom, ili čitam knjigu, gledam film ili seriju. Pijem kafu svaki dan ovde – ističe.

Foto: Instagram.com/stanijadobrojevic

Autor: N.B.

#Cena

#Dom

#Izgled

#Novac

#Stanija Dobrojević

#kuca

#stan

