LJUTA KAO RIS: Aneli rešila da zagorča Asminu život! Toša navukao Anđela da prizna da je pao poljubac sa Ahmićevom, ona promenila ploču odmah (VIDEO)

Preokret do preokreta!

Aneli Ahmić dotrčala je ljuta kao ris kod robota Toše kako bi se požalila na Asmina Durdžića i kako bi iskopala nove informacije o njemu.

- Dačo mi je sad došao i rekao da priča cela kuća da smo se Asmin i ja ljubili zbog šest piva - rekla je Aneli.

- Mi to nismo rekli! - povikali su Mina i Dača.

- Niko to nije rekao! Rekli su da si se poljubila sa Asminom - rekao je Toša.

- Ja sam to htela, ali mu neće biti dobro kad me vidi! Ko mi je rekao da je namignuo Drvetu kad je pričao o meni - rekla je Aneli.

- Kako da znam kad nisam bio kod Drveta - rekao je Dačo.

- On to radi jer je si*ica - rekao je Toša.

- Nervira me i sad će svoje dobiti - rekla je Aneli.

- Tebe sad boli jer je Luka posvetio pesmu Aniti - rekao je Dačo.

- Molim?! Šta me boli uvo! - rekla je Aneli.

- Porodično blago je posvetila Asminu, pustitet tu pesmu - rekao ej Dačo.

- Pusti mi tu pesmu. Pogledaj šta mi je napravio, sad ću mu je*ati sve - vikala je Aneli.

- Anđelo ju je posetio u hotelu - rekao je Dačo.

- Mi smo drugari - rekla je Aneli.

- Oni felrtuju već duže vreme - rekao je Dačo.

- Anđelo, je l' istina da si se poljubio sa Aneli? - pitao je Toša.

- Ne, poljubili smo se u obraz - rekao je Anđelo.

- Navukao sam te na tanak led - rekao je Toša.

- Da li je Asmin namignuo Drvetu dok je pričao o meni? - pitala je Aneli.

- Nije - rekao ej Toša.

- Ko priča po kući da smo se ljubili za šest piva? - pitala je Aneli.

- On to nije rekao, to je bitno - rekao je Toša.

- Onda ga neću dirati. On i ja smo juče spustili loptu u hotelu - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić