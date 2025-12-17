Detektovane varnice između Aneli i Asmina: Ahmićeva priznala da je odlepila za njim, Alibaba izljubomorisao na Ivana (VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs

Ovaj razgovor se čekao!

Robot Toša uspešno je otopio srce Asmina Durdžića, te ga je doveo da razgovara sa Aneli Ahmić.

- Imam za tebe jednu ponudu koju nećeš moći da odbiješ - rekao je Toša.

- Reci - rekao je Asmin.

- Sa tvoje desne strane je jedan ranjena srna koju moraš da izlečiš - rekao je Toša.

- Skini naočare - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zašto si Toši rekao da sam smećarka? - pitala je Aneli.

- Nije to rekao - rekao je Toša.

- Ti si sinoć krenuo na Ivana, zašto si na mene krenuo? - pitala je Aneli.

- Havtala si me za vrat. rekao sam ti milion puta da se ponašaš kao dama, nisi me ispoštovala. Ivan je zaljubljen u Aneli smao izmišlja priče i petlja - rekao je Asmin.

- Drug, drug, pa drugo stanje - rekao je Toša.

- Izlazim iz zatvora i saznajem da se valjaš po travi. Ljubomorišeš mi što se muvam sa pevačicom - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Blamiraš se, tražiš joj broj - rekla je Aneli.

- Ja detetktujem varnice - rekao je Toša.

- Ja želim da ona bude normalna i da bude dobra, ali ja ne mogu - rekao je Asmin.

- Ja sam se ljubila iskreno, a on zbog piva - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

