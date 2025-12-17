Detektovane varnice između Aneli i Asmina: Ahmićeva priznala da je odlepila za njim, Alibaba izljubomorisao na Ivana (VIDEO)

Ovaj razgovor se čekao!
Robot Toša uspešno je otopio srce Asmina Durdžića, te ga je doveo da razgovara sa Aneli Ahmić.
- Imam za tebe jednu ponudu koju nećeš moći da odbiješ - rekao je Toša.
- Reci - rekao je Asmin.
- Sa tvoje desne strane je jedan ranjena srna koju moraš da izlečiš - rekao je Toša.
- Skini naočare - rekao je Asmin.
- Zašto si Toši rekao da sam smećarka? - pitala je Aneli.
- Nije to rekao - rekao je Toša.
- Ti si sinoć krenuo na Ivana, zašto si na mene krenuo? - pitala je Aneli.
- Havtala si me za vrat. rekao sam ti milion puta da se ponašaš kao dama, nisi me ispoštovala. Ivan je zaljubljen u Aneli smao izmišlja priče i petlja - rekao je Asmin.
- Drug, drug, pa drugo stanje - rekao je Toša.
- Izlazim iz zatvora i saznajem da se valjaš po travi. Ljubomorišeš mi što se muvam sa pevačicom - rekao je Asmin.
- Blamiraš se, tražiš joj broj - rekla je Aneli.
- Ja detetktujem varnice - rekao je Toša.
- Ja želim da ona bude normalna i da bude dobra, ali ja ne mogu - rekao je Asmin.
- Ja sam se ljubila iskreno, a on zbog piva - rekla je Aneli.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić