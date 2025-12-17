JASNA JE RAZLIKA: Nakon zbližavanja Boginje i Đukića, hitno se oglasila njena drugarica, evo da li smatra da se Filip sveti Aniti preko Tanje

Nakon što su se sinoć Luka Vujović i Anita Stanojlović poljubili, došlo je do zbližavanja Filipa Đukića i Tanje Stijelje Boginje. Mnogi takmičari u Beloj kući su komentarisali da se Filip namerno zbližio sa Boginjom opet jer se Anita okrenula ka Luki:

Tim povodom se za Pink.rs oglasila Boginjina drugarica Nevena koja nam je otkrila kako gleda na nov odnos Boginje i Filipa:

- Mislim da je u ovom trenutku potpuno jasno da između Filipa i Tanje postoji emocija koja nije nestala, bez obzira na sve okolnosti koje su ih ranije razdvajale. Ne bih rekla da je ovo potez iz inata ili reakcija na dešavanja sa strane, već pre povratak nečemu što je očigledno ostalo nedorečeno između njih dvoje. Deluju mi opuštenije, iskrenije i zrelije nego ranije, a posebno mi se čini da je Tanja u ovom odnosu vrlo jasna i čista u svojim emocijama. Dva dana se vrteo oko nje i nekako smo svi predosetili da će pasti poljubac. Kad su se već njih dvoje ponovo spojili posle svega, mislim da postoji neka dublja emocija koja ih veže što se tiče Filipa, dublja nego sa Anitom i ostalim devojkama, a što se Tanje tiče, ona je uvek bila iskrena i možda i najiskrenija u odnosu sa Filipom.

- Smatram da Filip sada ima pravu priliku kod Tanje i da bi bilo šteta da je ispusti, jer takva iskrenost i emocija se retko sreću. Vidim potencijal za budućnost, ali samo ako nastave ovako,bez igrica, bez pritiska drugih, sa otvorenom komunikacijom i međusobnim poštovanjem. Ako ostanu verni sebi i jedno drugom, mislim da ovaj odnos ima šansu da preraste u nešto ozbiljnije. - rekla je Nevena pa je otkrila da li strahuje da će Boginja postati "utorak devojka":

- Ne strahujemo, Tanja nije utorak devojka, ne ulazi u odnose površno niti iz hira. Tanja od početka simpatiše Filipa i to je to. Jasna je razlika izmedju nje i ostalih devojaka koje su zavrsile kao "utorak" devojke, kad znamo zasto im je taj nadimak dodeljen. Tanja i one ne mogu biti svrstane u isti koš.

