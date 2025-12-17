NIJE IM SVEJEDNO: Luka i Anita u strahu od osude takmičara, on priznao da ga je OPČINILA (VIDEO)

Ne znaju šta dalje!

Luka Vujović i Anita Stanojlović su razgovarali ispred rehabilitacije o njihovom odnosu te su sumirali prethodnu žurku:

- AJde da se dogovorimo da ne pijemo do Nove godine - rekao je Luka.

- Ja mogu, ja napolju ne pijem - rekla je Anita.

- Ni ja, ovde pijem da se napijem - rekao je Luka.

Nakon toga njih dvoje su ušli u izolaciju gde je Luka ispričao Aniti šta je razgovarao sa Drvetom Mudrosti:

- Pitalo me je za Aneli i za sve što se desilo. Ja sam rekao da ne znam šta je bilo sa Aneli, nisam obraćao pažnju na nju, da nisam gledao gde je i šta je, a ona je mene jutros napala bez ikakvog razloga. Čuo sam kada je razgovarala sa Asminom koji joj je rekao da me ne provocira, ali eto ona je htela. Čuo sam da je bila histerična, da je mene napala, ali da su je držali. Posle me je pitalo za Anitu, ja sam rekao da to nije trebalo još da se desi, nismo imali nameru da nešto bude između nas, da je bilo sve spontano i eto. Meni to nije inat, ali sam priznao da mi prijaš i da mi se sviđaš - rekao je Luka.

- Šta ćemo sada raditi, osudiće nas svi - rekao je Luka.

- Nemam pojma, desilo se neočekivano - rekla je Anita.

Autor: N.B.