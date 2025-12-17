PREKO ANELI PERE SEBE: Luka opravdava emocije svoje bivše prema Asminu, otkrio da li ga je strah komentara (VIDEO)

Šok!

Luki Vujović i Aniti Stanojlović se u izolaciji pridružila MIna Vrbaški koja je otkrila šta je razgovarala sa Aneli Ahmić:

- Ja sam sa njom pričala o Asminu, ona njega voli, njih dvoje su se ljubili i pre Drveta i posle. Ja sam joj rekla sve, a vas nije komentarisala - rekla je Mina.

- Ona nas neće komentarisati - rekla je Anita.

- Ma ona voli Asmina - dodala je Mina.

- Pa to je i normalno, on je nju ostavio tako, mora da se probudi nešto, tako to ide, a onda shvati da to niej to - rekao je Luka.

- Vas će ljudi da komentarišu, pa ćete vi da se popalite imaćete problem, ali eto - rekla je Mina.

- Mi da smo napolju to se ne bi ni komentarisalo - rekao je Luka.

Autor: N.B.