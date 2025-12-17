NE MOŽE BEZ NJE! Terza priznao da mu je Sofija sve, otkrio da Asmin voli Aneli, a evo šta kaže za Luku i Anitu (VIDEO)

Ogolio dušu!

Naredni koji je razgovarao sa Drvetom Mudrosti bio je Bora Terzić Terza. On je Drvetu Mudrosti o svom odnosu sa Sofijom Janićijević:

- Moram da kažem da se nisam ovo očekivao, poricao sam da imam emocije prema njoj kada je ušla, lagao sam, volim je. Moram da kažem da sam rešio da budem normalan, i razumem Sofiju koja želi da se uveri u moje ponašanje i moje mišljenje. Ona i ja ćemo biti zajedno, spavamo zajedno, sve radimo zajedno, a biću strpljiv - rekao je Terza pa je dodao:

- Ona je meni rekla da su joj emocije jače nego ranije, nije to očekivala, ali eto, desilo se - rekao je Terza.

- Šta misliš o odnsnu Aneli i Asmina? - upitalo je Drvo.

- Asminu je povređen ego, on nju voli kao čoveka, a smeta mu i Janjuš i Luka. Nije on čist sa emocijama, vidi se to, čim se ljube, a ona je meni priznala da ga voli, a verujem da će se ta priča lepo završiti - rekao je Terza pa se osvrnuo na Luku i Anitu:

- Ja sam govorio da se oni simpatišu, a Luka je skakao na mene da ja lažem, kao on to ne bi uradio Filipu, a oni će biti zajedno, ali će biti čupavao, idu zajedno, ali mislim da će Luka bolje proći sa Anitom nego sa Aneli, ja ih podržavam - rekao je Terza.

- A Mina i Viktor, kako gledaš na to jer si bio ludo zaljubljen u Minu ? - upitalo je Drvo.

- Nisam bio ludo zaljubljen, ali sam se dao tom odnosu, iskreno mislim da tu nema prevelike ljubavi, energija nije to to, korektni su ali nema tu strasti, videćemo, možda ta veza Mini donese nešto lepo - rekao je Terza.

Terza je otkrio Drvetu da imam tajnu kako bi dobio pesmu:

- Meni je Rada rekla da se Dača ljubio sa Aneli, Rada je plakala jer je ona zaljuibljena u Daču, verujem da se to desilo - rekao je Terza da bi dobio pesmu "Zapisano je u vremenu".

Autor: N.B.