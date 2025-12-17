AKTUELNO

Završili smo svaku priču: Filip za sva vremena okončao prijateljstvo sa Lukom zbog Anite! (VIDEO)

Pukla tikva!

U toku je radio-emisija "Amnezija", koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Oni su na samom početku ugostili Danila Daču Virijevića, koji je odmah komentarisao goruće tebe sa žurke.

Vrhunska domaćica! Pogledajte Anelin recept za supu, Asminu krenule suze od smeha (VIDEO)

- Asmin i Aneli su sinoć napravili reprizu prošlog utorka, imali su poljupce po dvorištu. Ona je rekla da jedino voli Asmina i da je sve što je bilo sa Lukom radila sujeta. On je rekao ako mu se ovo ponovo desi da će da ozvaniči vezu jer drugačije ne može da objasni zbog čega se ljubi sa njom. Druga tema mi je jako interesantna, Luka i anita su pokazali da su foliranti jer sam čuo da su ozvaničili vezu. Bilo je to strastveno ljubljenja, ne znam šta se desilo u izolaciji. Luka je rekao da je video da Filip ima emocije prema Aniti i da neće da se meša. Luka, Filip i Anita su to ispali foliranti - govorio je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što ja? Bitno je šta je on meni radio iza leđa, Anita je nebitan faktor. Nije moguće da su se smuvali, a da se nisu muvali. Mi smo završili svaku priču - rekao je Filip.

NE MOŽE BEZ NJE! Terza priznao da mu je Sofija sve, otkrio da Asmin voli Aneli, a evo šta kaže za Luku i Anitu (VIDEO)

- Filip je rekao da ga je Luka izdao i da je sa njim završio sa ceo život - rekao je Dača.

- Da, završili smo prijateljski odnos. Anita je ovde nebitna meni - dodao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

