AKTUELNO

Domaći

Brutalan sukob Filipa i Luke: Zbog Anite se trese imanje, Đukić ga unakazio žestokim argumentima! Takmičari masovno uleću da ih pljuju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

U toku je radio-emisija "Amnezija", koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Njihovi naredni gosti bili su Luka Vujović i Anita Stanojlović.

- Filip je rekao da više nema prijatelja i ja to prihvatam - rekao je Luka.

- Ja te poznajem ceo život i ne možeš meni da pričaš priče kao ovim ljudima. Ti dokazuješ sve što sam rekao i pokušavaš da se opereš. Sa mnom si završio svaku priču, verovao sam ti i govorio si da se nikad niste muvali. Evo kako nikad ne bi - dodao je Filip.

pročitajte još

Završili smo svaku priču: Filip za sva vremena okončao prijateljstvo sa Lukom zbog Anite! (VIDEO)

- Mi se nismo muvali ovih dana. Mi smo se sinoć poljubili, a Filip je rekao da mu to ne smeta i da radimo šta hoćemo. Mi smo se poljubili par puta, to nismo planirali i ja nisam čak ni hteo da idem na žurku. Mi smo prijateljski pričali u izolaciji, to je bilo prethodni dan. Mi smo se poljubili u izolaciji, nisam spavao kod nje u krevetu, ni ona kod mene, nisam je vatao. Ne možemo da objasnimo ni ona, ni ja. Neću da se vadim da sam bio pijan, svesno sam radio - govorio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne mogu dvoje ljudi da se poljube ako nema privlačnosti i koketiranja. Ti se samo kopaš sve dublje. Dok sam ja bio sa njom i dok ste blejali kao prijateljski bilo je koketiranja i privlačnosti - govorio je Filip.

pročitajte još

Vrhunska domaćica! Pogledajte Anelin recept za supu, Asminu krenule suze od smeha (VIDEO)

- To ništa nije bilo i zato nije shvatljivo. Meni bi bilo lakše da kažem da sam odlepio i da mi se svidela, gore je što se ovako desilo - dodao je Luka.

- Ja nisam rekla da smo mi u vezi - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka je pitao juče da li bi smetalo da bude sa Anitom, to znači da si duže vreme razmišljao o njoj i da ga ne poštuješ. Ovo je neverovatno, ova priča se nikad nije desila - govorio je Janjuš.

- Anita, Mića ti je postavio pitanje gde je kraj tvom blamiranju? - pročirao je Bora.

pročitajte još

NE MOŽE BEZ NJE! Terza priznao da mu je Sofija sve, otkrio da Asmin voli Aneli, a evo šta kaže za Luku i Anitu (VIDEO)

- Ne mislim da se sad blamiram. Pričali smo, neće ostati na poljupcu ili će biti nešto veće ili ćemo prekinuti. Mići se ovo ne sviđa, rekao je da ću Luki ja doći više glave nego Aneli. Neka pričaju šta hoće, svesni smo da će svi reći da smo foliranti - odgovorila je Anita.

- Anita je pre par dana potvrdila da su flertovali, Luka je sve to demantovao. U poljubac ne može da se uđe bez emocija, osim ako si k*ravela koja to radi za pare. Luka je pristao da se ljubi sa nekim ko to želi, što znači da želi i on. Izgubio si prijatelja, dobili ste šta ste hteli i u egalu si - govorio je Lepi Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anita, da li ti se sviđa Luka i otkad? - pitao je Bora.

- Kad sam ja rekla da Luka nije lep? - rekla je Anita.

pročitajte još

JASNA JE RAZLIKA: Nakon zbližavanja Boginje i Đukića, hitno se oglasila njena drugarica, evo da li smatra da se Filip sveti Aniti preko Tanje

- Što si meni pravila scene i plakala? - pitao je Đukić.

- Trebalo je nasamo da mi kažeš - dodala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

NE SMIRUJU SE: Novi sukob Aneli i Luke trese pab, ona na ivici novog sloma! (VIDEO)

Zadruga

Upalio vređalicu: Anita pala u očaj zbog Maje i Filipa, Uroš ih urnisao! (VIDEO)

Zadruga

Brutalan sukob Sandre i Luke: On zapenio kao nikad do sada, sasuo joj sve u lice! (VIDEO)

Domaći

Mafijašu na baterije, ćuti: Brutalan sukob Aneli i Alibabe trese zidove Bele kuće, žestokim poniženjima nikad kraja! (VIDEO)

Zadruga

Pokušala da pomrsi konce: Boginja hoće da zavadi Maju i Neria, gori od ljubomore zbog Luke! (VIDEO)

Zadruga

Novi haos Aneli i Luke: On upalio vređalicu, poludeo zbog Alibabe! (VIDEO)