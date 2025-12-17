Brutalan sukob Filipa i Luke: Zbog Anite se trese imanje, Đukić ga unakazio žestokim argumentima! Takmičari masovno uleću da ih pljuju (VIDEO)

Drama!

U toku je radio-emisija "Amnezija", koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Njihovi naredni gosti bili su Luka Vujović i Anita Stanojlović.

- Filip je rekao da više nema prijatelja i ja to prihvatam - rekao je Luka.

- Ja te poznajem ceo život i ne možeš meni da pričaš priče kao ovim ljudima. Ti dokazuješ sve što sam rekao i pokušavaš da se opereš. Sa mnom si završio svaku priču, verovao sam ti i govorio si da se nikad niste muvali. Evo kako nikad ne bi - dodao je Filip.

- Mi se nismo muvali ovih dana. Mi smo se sinoć poljubili, a Filip je rekao da mu to ne smeta i da radimo šta hoćemo. Mi smo se poljubili par puta, to nismo planirali i ja nisam čak ni hteo da idem na žurku. Mi smo prijateljski pričali u izolaciji, to je bilo prethodni dan. Mi smo se poljubili u izolaciji, nisam spavao kod nje u krevetu, ni ona kod mene, nisam je vatao. Ne možemo da objasnimo ni ona, ni ja. Neću da se vadim da sam bio pijan, svesno sam radio - govorio je Luka.

- Ne mogu dvoje ljudi da se poljube ako nema privlačnosti i koketiranja. Ti se samo kopaš sve dublje. Dok sam ja bio sa njom i dok ste blejali kao prijateljski bilo je koketiranja i privlačnosti - govorio je Filip.

- To ništa nije bilo i zato nije shvatljivo. Meni bi bilo lakše da kažem da sam odlepio i da mi se svidela, gore je što se ovako desilo - dodao je Luka.

- Ja nisam rekla da smo mi u vezi - rekla je Anita.

- Luka je pitao juče da li bi smetalo da bude sa Anitom, to znači da si duže vreme razmišljao o njoj i da ga ne poštuješ. Ovo je neverovatno, ova priča se nikad nije desila - govorio je Janjuš.

- Anita, Mića ti je postavio pitanje gde je kraj tvom blamiranju? - pročirao je Bora.

- Ne mislim da se sad blamiram. Pričali smo, neće ostati na poljupcu ili će biti nešto veće ili ćemo prekinuti. Mići se ovo ne sviđa, rekao je da ću Luki ja doći više glave nego Aneli. Neka pričaju šta hoće, svesni smo da će svi reći da smo foliranti - odgovorila je Anita.

- Anita je pre par dana potvrdila da su flertovali, Luka je sve to demantovao. U poljubac ne može da se uđe bez emocija, osim ako si k*ravela koja to radi za pare. Luka je pristao da se ljubi sa nekim ko to želi, što znači da želi i on. Izgubio si prijatelja, dobili ste šta ste hteli i u egalu si - govorio je Lepi Mića.

- Anita, da li ti se sviđa Luka i otkad? - pitao je Bora.

- Kad sam ja rekla da Luka nije lep? - rekla je Anita.

- Što si meni pravila scene i plakala? - pitao je Đukić.

- Trebalo je nasamo da mi kažeš - dodala je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić