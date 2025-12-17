Dogovor je pao: Aneli i Alibaba konačno pronašli zajednički jezik, ona priznala šta oseća prema njemu! (VIDEO)

Otvorila dušu!

U toku je radio-emisija "Amnezija", koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Oni su ugostili Asmina Durdžića i Aneli Ahmić, ali je priču sa njima poremetio ulazak Lepog Miće.

- Asmin je rekao ako bilo šta slično uradi sa Aneli da je u vezi i ja vam častitam. Njoj nije teško zbog Luke, nego se pogubila u emocijama prema tebi. Nju boli k*rac za Luku. Ja smatram da je Asmin od danas u vezi, tako je za mene - rekao je Mića.

- Hoćeš da mi budeš kum? - pitao je Asmin.

- Neću - dodao je on.

- Onda ni ja neću vezu - rekao je Asmin.

- Da li ti je Aneli rekla da ste glavna priča i da treba da se držite toga do kraja? - pitao je Bora.

- Nije mi to rekla - dodao je Asmin.

- Ne, sprdali smo se. Asmin i ja smo se dogovorili da ne komentarišemo više bivše - govorila je Aneli.

- Ja sam rekao Aneli da više ne vređa Luku, a ni njegovu mamu. Ona me je pitala kako da komentariše, a ja sam rekao da ne komentariše Lukin odnos sa Anitom, a ako treba da to uradi neka bude damski - pričao je Asmin.

- Hoćeš da komentarišeš Anitu i Luku? - pitao je Bora.

- Ne, svaka čast Filipu na stavu. Ovo je za osudu, a mislim da će Filip iz ovoga da izađe kao gospodin - rekla je Aneli.

- Rekla si da ti se vraćaju emocije prema Asminu - dodao je Santana.

- Nikad mi se do kraja nisu ugasile emocije. Imala sam dve veze, volela sam te osobe, ali kad sam sa njim on pozitivno utiče na mene. Ja ne mogu da lažem, ima nešto... Neću da govorim svoje osećanja, imam pravo da to ne komentarišem. Ne želim da povređujem sebe i ne želim da budem iskrena - pričala je ona.

- Nikad ne bih imao problem sa Aneli da se nije desilo sve kako se desio. Naravno da imam emocije prema njoj, ali znam da sa njom ne bih mogao da živim, niti da budem u vezi. Ja sad to trenutno znam. Ne želim joj loše, voleo bih najviše da bude najbolja žena na svetu i da se ponosim kad kažem da je ona majka mog deteta - rekao je Asmin.

Autor: A. Nikolić