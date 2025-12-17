AKTUELNO

Domaći

Hitno oglašavanje Anitine najbolje drugarice: Evo kako gleda na njen odnos sa Lukom, dala sud o krahu prijateljstva Filipa i Vujovića!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bez dlake na jeziku!

Sinoć je u "Eliti" održana još jedna žurka koja je bila puna turbulentnih dešavanja, a najveći haos izazvali su poljupci Luke Vujovića i Anite Stanojlović. Njih su danas napali mnogi cimeri, a mi smo tim povodom pozvali najbolju drugaricu pobednice "Elite 7", Tamaru Radoman, kako bismo saznali kako ona komentariše aktuelna dešavanja.

- Nisam pratila žurku sinoć, danas sam dobila neke klipove umiksovanih dešavanja izmedju cele kuće i svih učesnika, ozbiljan svingeraj. U rijalitiju su emocije intenzivne i stvari se često dešavaju spontano. Nisam imala konkretna očekivanja, ali s obzirom na okolnosti i dinamiku među učesnicima, ne iznenađuje me što se to dogodilo - komentarisala je Tamara, a onda otkrila kakva su joj očekivala za odnos Luke i Anite:

Pljušte poljupci: Luku baš pogodilo što je ostao bez prijatelja Filipa, odmah u krevetu dohvatio Anitu! (VIDEO)

- U ovom trenutku je teško bilo šta prognozirati. Anita je osoba koja reaguje iskreno i u trenutku, a rijaliti je specifično okruženje u kojem se odnosi brzo razvijaju. Vreme neka pokaže sve. Dug je period pred nama, biće tu još svega, ali naravno Anita mi je najbitnija, kao i njena sreća.

Foto: TV Pink Printscreen

Tamara je takođe komentarisala i odluku Filipa Đukića da zbog odnosa Anite i Luke stavi tačku na prijateljstvo sa Vujovićem.

- Što se tiče prekida prijateljstva izmedju Luke i Filipa, to je neka njihova privatna stvar, pozivaju se na prijateljstvo od 30 godina, a ne videh ni p od prijateljstva obostrano. Tako da ne bih tome previše pridavala na značaju - govorila je za naš portal Anitina najbolja drugarica.

Nije inat, drago mi je da smo se poljubili: Luka i Anita ostali nasamo, shvatili šta su uradili, pa obavili razgovor (VIDEO)

Za sam kraj Tamara je dala sud o napadima koje su Anita i Luka danas imali zbog sinoćnih poljubaca.

- To što danas dosta takmičara napada i pljuje Anitu, moje pitanje je a kada nisu?! Da sedi u ćošku i ćuti opet bi je pljuvali, svakako samo njeno postojanje u rijalitiju navodi ih sve da je pljuju jer je mrze, ali to govori o njima, a ne o njoj.

Foto: Pink.rs

Autor: A. Nikolić

