CRKVA NE DOZVOLJAVA NAŠE VENČANJE ZBOG... Vera se protivi braku Kristijana i Kristine, on otkrio oko čega se svađaju

Kristijan Golubović progovorio je o odnosu sa Kristinom nakon pomirenja, kao i o venčanju.

Bivši rijaliti učesnici i emotivni partneri Kristina Spalević i Kristijan Golubović nakon raskida koji je nedavno usledio odlučili su da svojoj ljubavi daju još jednu šansu, te su se pomirili i nastavili zajednički život. Oni su odmah nakon pomirenja fanove obavestili o odluci da stanu na ludi kamen uz šaljivu pesmu, što je obradovalo mnoge koji su navijali za njihovu ljubav. Kristijan je sada otkrio da je ponosan koliko na sebe, toliko i na Kristinu, jer su uspeli da prebrode i ostave iza sebe sve nesuglasice.

- Ono što je bilo najnormalnije, najbolje i najlepše za našu decu to se i dogodilo. Opet smo se spojili, razmislili o svemu i puno truda ulažemo u našu vezu. I dalje se malo svađuckamo, ali nije ništa kao pre. Deca su prioritet, trudimo se da stvorimo i da sve bude kako treba. Sad ako mi nešto zamera to su neke stare neraščišćene stvari i uvek se one motaju oko nas i uglavnom nas trivijalne stvari posvađaju. Problem je bio jer smo onda uvek dolazili do nekih gadnih stvari koje izgovorimo, a ne mislimo i onda ne pričamo, bude negativna energija, a mi smo takvi da kad je takva energija bude samo gore – rekao je Kristijan, a onda kroz osmeh prokomentarisao situaciju da je njegova partnerka mogla sve njegove poruke na društvenim mrežama da čita, jer poseduje sve šifre na njegovom telefonu.

Kristina upravlja njegovim profilima na mrežama i telefonu

- Znam da je ona vlasnik mojih svih profila i sada zna u metar gde se nalazim i bez zvanja može da mi pošalje neki alarm gde me upozorava da se javim na telefon. Ona može neke hakerske stvari, ali mlada je i poznaje tehnologiju, ja to mogu da naučim, ali me ne zanima, jer imam nju. Ona je napravila zaštitu na profilu tako dobru kao da mi ne hakuju profil, ali verujem da je više zbog sebe. Zaštitila me je u svakom smislu i volim što ona ima sve to da kontroliše, jer ja svašta umem da napišem kada mi neko preti, a ona je tu da obriše i da sve sanira, jer bi me neko prijavio u protivnom. Dozvolio sam da me prati i ne treba da se ljutim zbog toga.

Bivši rijaliti učesnik ističe da se kaje zbog svih izgovorenih stvari u javnosti tokom njihovog prekida veze.

- Kako da mi ne bude krivo. Svašta smo ispričali, ona je rekla i da sam manipulator, a zna da nije tako i sada je sebi nanela auto gol jer ispada da je sve pljunula pa polizala, a ja sam aludirao na razlog raskida, ali nikada nisam nju opisao kao ona mene da sam nasilnik, manipulator, da gledam decu, ali ne baš i svašta nešto. Mogu da je shvatim jer je to sve rekla u afektu i prešao sam preko svega i gledam racionalno da je prioritet naša porodica, naša velika ljubav da deci stvorimo sve najlepše i najbolje i mislim da smo na dobrom putu. Ako ikada dođe do iste takve svađe, rekao sam joj da ne treba da idemo u javnost već u tišini da se raziđemo. Neki su se venčavali i spajali sedam puta, pa možemo i mi - iskren je bio on.

“ZBOG RAZLIKE U GODINAMA CRKVA NE DOZVOLJAVA VENČANJE“

Kristijan je u periodu kada je bio razdvojen od svoje lepše polovine istakao da nakon pomirenja sledi crkveno venčanje, a sada otkriva da isto nije moguće realizovati.

- Ona mene stalno tera da idem kod popova koji kažu da kanon crkve ne dozvoljava više od šesnaest i po godina razlike u godinama između muškog i ženskog partnera. Moja bivša žena Ivana je bila sedamnaest godina mlađa od mene i morao sam da tražim lično dozvolu u patrijaršiji i to sam tada jedva dobio, a moj tata je govorio “jednom u životu se venčavaš u crkvi, a sto puta u opštini“. Emocija je uvek mnogo više od papira i zvaničnosti, ali smatram da kada žena želi da bude venčana, ima svoje veselje, da zvanično postane nečija da je to čitav ceremonijal i prelepa stvar. Jako rado ću učiniti sve to u narednom periodu prvenstveno jer mi ne možemo da krstimo našu decu dok mi ne budemo venčani u crkvi i crkva nam ne da blagoslov. Zvao sam neke institucije i oni su mi rekli da je nemoguće jer je ogromna razlika dvadeset i sedam godine, sa Ivanom je bilo šesnaest i po pa je problem bio i to pola godine. – otkriva Kristijan i dodaje da venčanje ima u planu za sledeću godinu.

- Iskreno da kažem, ako treba i na Mars ću ići zbog nje najviše, a voleo bih da ozvaničimo brak, jer treba i decu krstiti, Kristina da peva na venčanju, da odigramo tango. To će sve biti u narednoj godini, venčavam je sigurno sem ako me ne otkači iz nekog razloga, ali mislim da smo te velike boginje prešli.

Autor: M.K.