DALA SVOJ SUD: Miljana bez dlake na jeziku prokomentarisala odnos Luke i Anite! (VIDEO)

Nije se libila da iskaže svoje mišljenje!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio pitanje Luki Vujoviću.

- Šta ste čekali do sada? Zbog čega ranije niste priznali svoje emocije? - glasilo je pitanje.

- Bio sam zajedno, bilo je šta je bilo. Desilo se šta se desilo, videćemo kako će swe situacija dalje odvijati - rekao je Luka.

- Svaki atom snage mi je uzeo, volju nemam da ga slušam kad je njegov odnos sa Aneli u pitanju, ali su se stvari postavile na svoje mesto. Luka i Anita su sjajni sada zajedno - rekla je Miljana.

- Zašto Luka namerno vuče priču na Neria, Hanu i tebe, da oni tebe treba da teše? - glasilo je pitanje.

- On traži sukob Hane, Neria i mene. Suludo bi bilo da namerno traži naš sukob, ali se to nikada ne zna. - rekla je Aneli.

Autor: S.Z.