OZVANIČILI VEZU: Luka i Anita priznali svoja osećanja, Aneli pala u zaborav (VIDEO)

Očekivano!

U toku je emisija Pitanja gledalaca, a voditelj je pročitao pitanje za Luku Vujovića i Anitu Stanojlović:

- Poljubili ste se na blic, da li ste sada u vezi?

- Ja kako osećam sa moje strane da - rekao je Luka.

- I sa moje - dodala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zvanično vas proglašavam momkom i devojkom - rekao je Darko.

- Molim moju porodicu da napišu nove poruke - rekao je Luka.

- Meni je lepo, pričaće se stalno nešto novo, ali eto - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja im želim svu sreću, lep su par. Moram da kažem, ako su sada ušli u vezu, oni su u ponedeljak pričali jedno, u noćas se ljube. Luka je u ponedeljak voleo Aneli, a Anita je bila u depresiji zbog Filipa a onda je ušla u vezu sa Lukom. Bilo je tu simpatija od ranije, a sada je sve došlo na ono, a Aneli je bila u pravu - rekao je Anđelo.

- Ja sa njom nisam ušao u vezu jer nemam emocije, ako su oni srećni super, ja nemam ništa protiv sa tim. Rekao sam šta je mene povredilo a sa Lukom sam završio svaki kontakt - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je drago jer ću više moći da se družim sa Filipom, a Luki i Aniti želim sve najbolje, lep su par. Slažem se sa Filipo za neke stvari, ali nemam ništa protiv - dodala je Maja.

- Ljubomorna osoba, žao mi Takija jer je pisao čestitke - rekao je Asmin.

- Mene žao Stanije, koja te je napravila, a ovaj čovek priča kako mene voli, pa se vadi na alkohol.

