EVO DA LI ŽALI ZA 43 KVADRATA: Aneli otkrila da li joj nedostaje Luka i njihov zajednički život (VIDEO)

U toku je emisija Pitanja gledalaca, a voditelj je pročitao pitanje za ASmina i Aneli:
- Najjači ste tim, čekamo svadbu u maju a pre toga DNk .
- Ja mnog stvari kažem u afektru, mi smo prijatelji i to je to - rekao je ASmin
- Name je super, ali svadba ovde ništa ne znači - rekla je Aneli.
Usledilo je pitanje za Luku:
- Za kakvij 43 kvadrata aAneli treba da želi:
- Sećam se toga, to je bila neka svađa koja je bila, i ja sam rekao to u afektu - rekao je Luka.
- On se sprdao i jase ne stresiram oko toga - rekla je Aneli.
- Da li i dalje imaš isto mišljenje o Teodori:
- Moram da kažem da je sve ovo što se priča čudno, ona ima smisao za humor, ali to je to i dalje mislim isto o njoj: rekao ej Filip.
Autor: N.B.