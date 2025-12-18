EVO DA LI ŽALI ZA 43 KVADRATA: Aneli otkrila da li joj nedostaje Luka i njihov zajednički život (VIDEO)

Hit!

U toku je emisija Pitanja gledalaca, a voditelj je pročitao pitanje za ASmina i Aneli:

- Najjači ste tim, čekamo svadbu u maju a pre toga DNk .

- Ja mnog stvari kažem u afektru, mi smo prijatelji i to je to - rekao je ASmin

- Name je super, ali svadba ovde ništa ne znači - rekla je Aneli.

Usledilo je pitanje za Luku:

- Za kakvij 43 kvadrata aAneli treba da želi:

- Sećam se toga, to je bila neka svađa koja je bila, i ja sam rekao to u afektu - rekao je Luka.

- On se sprdao i jase ne stresiram oko toga - rekla je Aneli.

- Da li i dalje imaš isto mišljenje o Teodori:

- Moram da kažem da je sve ovo što se priča čudno, ona ima smisao za humor, ali to je to i dalje mislim isto o njoj: rekao ej Filip.

Autor: N.B.