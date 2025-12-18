ONA JE... Asmin otkrio kako gleda na Maju, ona šokirana zbog njegovih reči (VIDEO)

AU!

U toku je emisija Pitanja gledalaca, a voditelj je pročitao pitanje za

- Kada ćeš shvatiti da te tvoja bivša navodi na sukobe sa Ivanom i Lukom?

- Ja to nisam primetio, ustvari jesam primetio. Ja ne mogu nju da branim, ako ona prva vređa, ima ona pravo da greši, grešile su svi. Ovo što je danas komentarisala LUku, bilo je normalno, kao i svaka žena - rekao je Asmin,

- Ne slažem se sa pitanjem, ja nikada ne bih njega uvukla u sukob. Što se tiče haosa tako sam čula -- rekla je Aneli.

-Anita šta imaš protiv crne mambme? - glasilo je pitanje.

- Ona i ja smo spustile loptu, sada smo okej, a to ne znam od kada je, ja ne vidim i ne osećam - rekla je Anita.

- Ne osećam nikakav animoziteti sa Anitine strane, ljude pogađa moje komentarisanje pa prave feštu od svega - rekla je Maja.

- Ovde si svi došli sa istinim ciljem da zaradite - rekao je Asmin.

- Gospode, došli ljudi da me osvoje ovde - rekla je Maja.

- Maja je vrh, pravi crni panter - rekao je Asmin.

Autor: N.B.