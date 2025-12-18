ŠOKIRAN! Sofija priznala sve o dopisivanje sa Karićem, Terza zapenio zbog njegovih poruka (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija Pitanja gledalaca, a voditelj je pročitao pitanje za Aneli Ahmić,.

- Zar nisi rekla da nema emocije prema Asmin ?

- To nije tačno, ja volim njega i to je jasno - rekla je Aneli.

- Kako ti nije smetalo kada je tvoj veliki prijatelj Stefan Karić muvao Sofiju? - glasilo je pitanje za Terzu.

- Smetalo mi je ali nisam smeo to da komentarišem. Iskreno on me je razočarao jer je moj prijatelj nju muvao. Iskreno smetalo mi je i to što je ona to dozvolila - rekao je Terzua.

- On je prekinuo odnos sa Sofijom zbog deteta, a sada ovo sa Stafanom, verujem da je to zbog nečeg drugog - rekao je Luka.

- Moram da kažem da će biti pamti pa vrati, da se prisetimo da Stefan nije govorio na početku prošle sezone, da je u vezi, tek kada sam ja krenula sa Terzom, a onda me je komentarisao u najgorem mogućem svetlu, a onda se videlo kada je izašlo, on je pokazao svoje mišljenje o meni u prepiskama koje sam ja objavila. On je zamerio Kačavenndi i Đedoviću, a prepiske objavila ja - rekla je Sofija i dodala:

- Terza ovo mora da zamerio Kariću - rekla je Sofija.

- Ona je trebala njemu da kaže dato, a ne da krije

Autor: N.B.