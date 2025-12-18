AKTUELNO

NE PORIČEM VIŠE, DOPADA MI SE: Luka priznao simpatije prema Aniti, ona narasla poput hvasca! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Luki Vujoviću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anita i se dopadadate jedno drigom, koliko god ti poricao, evidentno je - glasila je konstatacija.

- Ne prorčem više, dopala mi se. Kad smo ustali, oboje smo rekli da nije trebalo sve da se izdešava na taj način, ali kada je več tako, rešili smo da damo šansu našem odnosu - kazao je Luka.

- On mi je lep i simpatičan, ali je pored toga simpatičan veoma - dodala je Anita.

- Asmine, zašto si rekao da ti je pun ku*ac Maje? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nervira me mnogo. Juče sam pobacao sve zbog njenih budalaština. Razbijao sam sve - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.

