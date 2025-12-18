AKTUELNO

STAVILI SVE PO STRANI: Luka i Anita doneli odluku, od sada samo svoju vezu gledaju (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

U toku je emisija Pitanja gledalaca, a voditelj je pročitao pitanje za  LUku Vujovića:

- Zašto samo Maja sme da te zove Lukice?

-Mene Maja zove tako zove iz šale, sada to ne radi, ali mislim da je to bilo zbog Aneli - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- je l ti došlo jutros da tešiš Aneli - glasilo je pitanje za Janjuša.

- Ne što bih ja nju tešio, ovo je sve ivra i grica - rekao je Janjuš.

- Majo ko se najviše primio na tebe - glasilo je novo pitanje:

- Svi, a najviše Asmin, on se poprimio baš, ali mene to ne zanima - rekla je MAja.

Foto: TV Pink Printscreen

Narendo pitanje bilo je za Luku i Anitu;

- Treba da vas je baš briga, videlo se da niste imuni jedno na drugo, borite se za vas - glasilo je pismo.

- Nećemo da se poljubimo, ali eto lepo nam je - rekao je Luka.

- Ovi ljudi su natprosečni idoti - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.B.

