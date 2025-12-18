NOĆ PUNA ŠOKANTNIH OBRTA! Anita i Luka ozvaničili vezu, Sofija i Terza STAVLJENI NA TEST zbog Stefana Karića, PALO POMIRENJE Kačavende i Aneli!

Ovome se niko nije nadao.

Sinoć se u Beloj kući održala emisija "Pitanja gledalaca", a prvo pitanje voditelj Darko Tanasijević je postavio Asminu Durdžiću.

- Svaka ti čast, ti si jedini od vas trojice, koji spušta loptu sa Aneli kada je u crvenom - glasila je konstatacija.

- Pa dobro. Ja se trudim da je ne napadam onda kada vidim da nije raspoložena, ili kada je besna. Ipak je ona majka mog deteta. Ne želim joj loše. Radim to od srca i iskreno. Ja sam takav. Ja imem da udarim nisko, pa mi onda bude žao - kazao je Asmin.

- Ovo je prava glupost. Moža on nju smiri, ali to kratko traje. Aneli je žena koja po sedam puta nedeljno uđe u crveno - rekao je Janjuš.

- Kada je u svađi sa nekim drugim, on dođe da je smiri, kada je on taj koji se sa njom posvađa, onda nisam primetio da gleda da je prmiri - rekao je Luka.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Luki Vujoviću.

- Koliko si ti dečko ograničen. Pitaš Neria da teši Aneli jer se tresla u hotelu sa Asminom i kažeš nije bilo nego vređanje veliko sa njene strane. Druže, je l' si ti glup ili gluv, šta je sve izrekla za njih dvoje?! - glasilo je pitanje.

- Nisam rekao da on treba da je teši, nego sam pokušao samo da smirim nju, da on nekako pokuša da je smiri - kazao je Luka.

- Ja sam u toj situaciji rekao samo da je Aneli pokušala da negira neke stvari koje je izgovorila ili da se izvini, bilo bi sve drugačije - rekao je Nerio.

U toku je emisija Pitanja gledalaca, a voditelj je pročitao pitanje za Luku Vujovića i Anitu Stanojlović:

- Poljubili ste se na blic, da li ste sada u vezi?

- Ja kako osećam sa moje strane da - rekao je Luka.

- I sa moje - dodala je Anita.

- Ja im želim svu sreću, lep su par. Moram da kažem, ako su sada ušli u vezu, oni su u ponedeljak pričali jedno, u noćas se ljube. Luka je u ponedeljak voleo Aneli, a Anita je bila u depresiji zbog Filipa a onda je ušla u vezu sa Lukom. Bilo je tu simpatija od ranije, a sada je sve došlo na ono, a Aneli je bila u pravu - rekao je Anđelo.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Aneli Ahmić.

- Čim si čula da je Asmin raskinuo sa Stanijom, odmah si Luku poslala u izolaciju, kako bi ti bila ta koja bi se smuvala sa Asminom. Luku nikada nisi volela - glasila je konstatacija.

- Ne, nije istina. Asmin je svojim delima pokazao da nije u vezi. Asmina ne muvam, ne planiram ništa da imam sa njim. On i ja imamo normalan odnos. On je po mom mišljenju odavno slobodan čovek. Luku sam poslala u izolaciju kako bih se uverila u sve ono u šta sam sumnjala. Osećam se rasterećeno - kazala je Aneli.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Asminu Durdžiću.

- Da li je Elita učinila svoje, pa Aneli i ti ne možete jedno bez drugog? - glasilo je pitanje.

- Jeste. Ovako kako naš odnos sada izgleda, treba uvek da bude. Ono što se desilo pre tri nedelje, onaj odnos, bio je naša najveća sramota. Ranije sam pokušavao da spustim loptu sa njom, ali nije mi polazilo za rukom - rekao je Asmin.

- Šta priželjkuješ od vašeg odnosa? - upitao je voditelj.

- Samo da se ne vređamo i imamo normalan odnos. Grofica i Sita mene ne zanimaju. Da nemamo Noru, ja sa Aneli ne bih imao potrebu da razgovaram, ali ovako su Nora i ona deo mog života zauvek. Ja sam samac, volim da živim sam, ne mislim o nekom odnosu. Ja da volim Aneli, da imam potrebu da živim sa njom, bio bih sa njom - rekao je Asmin.

Sledeće pitanje bilo je za Luku.

- Što sada svi moraju da ćute da se Dragana pre ulaska drpala sa Jaškom i sa Terzom, svi znamo da se Terza isprstenjačio?

- Nije sada primerno to da se priča, ja sam to rekao u svađi - rekao je Luka.

- Jako je ružno da ti mešaš mene u svađu - rekao je Terza.

- On je koristio Jovanu, i onda je to pričao. ja sam mu sve vratila jer ne dam da neko vređa mene ili Matoru - rekla je Dragana.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Aneli Ahmić.

- Aneli, pričala si sa Janjušem. Po čemu si primetila da je odlepio za Kačavendom? - glasilo je pitaje.

- Ne znam da li je odlepio, ali se vidi da mu veoma prija. Ne bi provodio toliko vremena sa njom da nije tako. Ona je više tu odlepila. Videla sam da se stalno smeška kad je u njegovoj blizini. Nešto tu postoji, ali je on rekao da neće ulaziti ovde u vezu. Janjuš je manipulator, ima još vremena pred nama. Videćemo sve, vreme će pokazati - rekla je Aneli.

- Aneli ima pravo na to da priča šta želi. Što se Milene tiče, ona je meni veoma draga. Kako smo do sada provodili vreme, tako će biti i dalje. Osećam se srećno kada sam sa njom. Ona ima neke svoje mane, ali ja sam se navikao na svaku od njih. Ja sam Milenin drug, ona je moja drugarica, od veze nema ništa, ne želim ni da mislim o tome ovde. Što se našeg druženja tiče, ne bih menjao odnos sa Kačavendom ni za sedamnaest veza - rekao je Janjuš.

U toku je emisija Pitanja gledalaca, a voditelj je pročitao pitanje za Aneli Ahmić:

- Aneli kažeš Luka ispalnirao sve napolju, a da li je ispalnirao se*s sa Asminom?

- Ne, to nije, ali on je sve ostali isplanirao. Se*s sa Asminom nije bio ni u planu, niti se desilo, a Luka je lažov, glumac, manipulator , sve dogovor sa režiserkom - rekla je Aneli.

- Ja imam kuma koji mi je krstio sina, a on nam je sve dao, a ona ga je ocrnila, sedela je u njegovom lokalu,a nije platila ništa - rekao je Luka.

- Ovo je sramota, kako te nije sramota da pričaš tako o ženi sa kojim si živeo i koju si verio kako jede i pije za džabe, užaš - rekla je Milena.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Aneli Ahmić i Asminu Durdžiću.

- Da li ste spremni da obnovite vašu vezu? - glasilo je pitanje.

- Ne. Desilo se to što se desilo ponovo, osećam se kao utorak devojka, ali stvarno se ništa neće desiti ništa. Ne želim sa njim da imam taj tip odnosa. Bili bi dva dana u vezi i rastali se - kazala je Aneli.

- Ne planiramo vezu nikakvu. Planiramo na Kubu da odemo ona, Anđelo, jedna osoba i ja - rekao je Asmina.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Aneli Ahmić.

- Zašto ne priznaš da imaš emocije prema Asminu i da one nikada nisu prestale? - glasilo je pitanje.

- Drvo mudrosti zna šta mislim i kako se oseća, a ja da se pravdam ljudima ovde - rekla je Aneli.

- Ne muvam nikog ovde. Jedina devojka koju sam muvao ovde je bila Maja, ali više ne radim to jer me je povredila - rekao je Asmin.

- Sram da te bude. Rekao si mi da si postao zbog mene muška ku*va i utorak muškarac. Za mene si beton liga - kazala je Maja.

- Kako ti nije smetalo kada je tvoj veliki prijatelj Stefan Karić muvao Sofiju? - glasilo je pitanje za Terzu.

- Smetalo mi je ali nisam smeo to da komentarišem. Iskreno on me je razočarao jer je moj prijatelj nju muvao. Iskreno smetalo mi je i to što je ona to dozvolila - rekao je Terzua.

- On je prekinuo odnos sa Sofijom zbog deteta, a sada ovo sa Stafanom, verujem da je to zbog nečeg drugog - rekao je Luka.

- Moram da kažem da će biti pamti pa vrati, da se prisetimo da Stefan nije govorio na početku prošle sezone, da je u vezi, tek kada sam ja krenula sa Terzom, a onda me je komentarisao u najgorem mogućem svetlu, a onda se videlo kada je izašlo, on je pokazao svoje mišljenje o meni u prepiskama koje sam ja objavila. On je zamerio Kačavenndi i Đedoviću, a prepiske objavila ja - rekla je Sofija

- Anita i ti se dopadadate jedno drugom, koliko god ti poricao, evidentno je - glasila je konstatacija za Luku i Anitu.

- Ne porčem više, dopala mi se. Kad smo ustali, oboje smo rekli da nije trebalo sve da se izdešava na taj način, ali kada je več tako, rešili smo da damo šansu našem odnosu - kazao je Luka.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Aniti Stanojlović.

- Posle Igre istine si plakala zbog Filipa, a nakon toga si rekla Luki da imaš simpatije prema njemu. Kad si iskrena? - glasilo je pitanje.

- Zbog Filipa sam plakala jer sam se osetila poniženo. Smatram da smo trebali sa strane da rešimo neke stvari koje se tiču našeg odnosa. Ja sam htela da prekinem taj odnos, drago mi je jer je on to uradio. Naš odnos je bio osuđen na propast - kazala je Anita.

- Filipe, da li je tebi čudan taj Anitin stav? - upitao je voditelj.

- Meni je sve ovo što Anita priča malo čudno i sumnjivo. Mislim da nije plakala samo zbog tog poniženja. Ne mislim da je plakala zbog mene i jer ima emocije, već jer ima problem ostavljanja - rekao je Filip.

- Zašto si se posle deset dana veze ponašao kao najveća uhoda prema Mini? Svi ste vi nekad Bebica - glasilo je pitanje za Terzu.

- Ja sam se jedan dan ponašao tako, da se razumemo. Ne ponašam se svaki dan tako, bilo pa prošlo - kazao je Terza.

- Terza je pokazao da je lažan u svemu što radi, to je tako - istakao je Bebica.

- Klošaru jedan, blamu jedan. Pi*durino jedna, pokazao si ko si i šta si. Filip ti je gu*io Teodoru, a ti si joj oprostio. Napolju debeli ćeš videti - kazao je Terza.

- Tebi se Sofija dopisivala sa Karićem, a to ti je drug - kazala je Teodora.

- Zašto samo Maja sme da te zove Lukice? - bilo je naredno pitanje za Vujovića.

- Mene Maja zove tako zove iz šale, sada to ne radi, ali mislim da je to bilo zbog Aneli - rekao je Luka.

- Što se tiče mene i Anite, nećemo da se poljubimo, ali eto lepo nam je - rekao je Luka.

- Ovi ljudi su natprosečni idoti - rekao je Janjuš.

- Šta lupetaš? Aneli se prepila i logično prebacila. Sad od nekih izmišljenih stanja želiš da se opereš od igranja sa njom - glasila je konstatacija upućena Kačavendi.

- Ja se ne perem i ne pokušavam da izbegnem da pričam o tome, stvarno. Mi se nismo izmirilr. Pre dve nedelje sam spustila loptu sa Aneli, moje je pravo kako ću se ponašati sa njom - kazala je Milena.

Marko Janjušević Janjuš očitao je lekciju Mileni Kačavendi nakon što se tokom emisije ''Pitanja gledalaca'', potegla tema o njenom primirju sa Aneli Ahmić.

- Ne mogu da verujem da žena poput tebe, od pedeset godina ustaje i pravda se zašto je u pripitom stanju igrala sa Anelim. Rekla ti je najgore stvari mogue, a ti za nju nastavljaš da tražiš opravdanje. Kakve ti odgovore daješ ženo. Nisam ti rekao da vređaš Aneli i svađaš se sa njom, samo da nema potrebe da imate nikakvu komunikaciju. Slušaj, budem li te video još jednom da si popila čašu piva, više mi se nikad ne obraćaj - rekao je Janjuš.

Autor: R.L.