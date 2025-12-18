AKTUELNO

Domaći

PAPARACO! Bivši učesnici Elite zajedno na koncertu Saše Kovačevića, pali u trans uz ove stihove (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Drugari i van Bele kuće!

Popularni pevač Saša Kovačević sinoć, 17. decembra, održao je drugi solistički koncert u Sava Centru.

pročitajte još

NISAM JE DUGO VIDEO, A KAD SAM JE JUČE VIDEO... Saši Kovačeviću bivša devojka došla na koncert, a evo šta on kaže na to, progovorio i o kolegama koje

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

U njegovim hitovima uživali su kako njegove kolege, tako i ljubitelji njegove muzike i veliki broj fanova, a mi smo sinoć u publici uhvatili i tandem iz popularnih rijalitija ''Elita'' i ''Zadruga''. Naime, u pitanju su Stefan Karić i Mateja Matijević koji su nastavili druženje i van Bele kuće i sinoć zajedno uživali na Sašinom koncertu.

Njih je posebno pogodila pesma ''Idu dani'', pa su bivši rijaliti igrači pali u trans, pevali i dizali ruke, a kako je sve izgledalo pogledjate u nastavku:

Inače, na koncertu je bilo i mnogo Sašinih kolega, a on je novinarima otkrio da je zvao još neke kolege i prijatelje, ali da nisu mogli da dođu iz zdravstvenih razloga.

- Iskren da budem trebalo je da bude još poznatih ličnosti, pre svega prijatelja, ali su svi prehlađeni i dan pred koncerta je otkazalo nekolicina kolega i želim im da se oporave - rekao je on.

Autor: M.K.

#Mateja Matijević

#Paparaco

#Saša Kovačević

#koncert

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

Aneli napustila ELITU, sve je povezano sa Enom Čolić, a ovo su svi detalji (FOTO+VIDEO)

Domaći

Priji popustile kočnice! Pink.rs paparaco: Pogledajte šta je pevačica radila na koncertu Saše Kovačevića, mislila da je kamere ne snimaju (FOTO+VIDEO)

Domaći

PREBLEDELI: Veliki šef poslao učesnicima Elite HITNO SAOPŠTENJE! (VIDEO)

Domaći

Nikad brutalniji sukob Kačavende i Anđela: Iz petnih žila urliču jedno na drugo, posle ovih reči nema nazad! (VIDEO)

Domaći

Pljušte teške uvrede: Obezbeđenje opkolilo Aneli i Janjuša, ona niže gnusne prozivke! (VIDEO)

Domaći

Dušica Jakovljević najavila početak superfinala Elite 8, spektakularni vatromet usijao nebo iznad Šimanovaca! (VIDEO)