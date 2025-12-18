AKTUELNO

Domaći

Možda mu se svidela NEVIĐENA ARMIJA FANOVA! Marko Đedović urnisao vezu Luke i Anite, a Asminu poručio: On je opsednut, Maja bi mu bila TROFEJ!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Privatna arhiva ||

Žestok, kao i uvek!

Tokom prethodne noći došlo je do ozvaničenja veze Luke Vujovića i Anite Stanojlović, a tim povodom oglasio se novinar i bivši učesnik Marko Đedović, koji nije bio nimalo blagonaklon.

Foto: Instagram.com

- Ne znam, između Anite i Luke mi je sve to nekako prebrzo, ali uzme li se u obzir to što sam pričao i mislim to i dan danas da su Aneli i Luka bili najveći fejk svih vremena u rijalitiju, nekako i nije onda neočekivano. Još uvek nisam siguran, tako da je prerano sad da nesto pričam, ali Luki se možda svidela neviđena armija - rekao je Đedović.

Foto: TV Pink Printscreen

On je potom prokomentarisao i pomirenje Aneli Ahmić i Milene Kačavende.

- Aneli i Kačavenda ne mogu dugo da izdrže da budu ok, ali mislim da je Milena videla da je Aneli po prvi put iskrena od kada se pojavila u Eliti, pa mislim da je to podržala, a to je da joj je jasno da Aneli i dan danas voli Asmina i da bi bila sa njim. Mislim da je to Milena osetila i zato je odbranila. Jer i ja mislim da je Aneli iskrena tj ne mislim, nego znam u odnosu sa Asminom. I da bi se odmah pomirila da je sigurna da on želi da bude sa njom - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Marko je izneo svoj stav i o muvanju Asmina Durdžića i Maje Marinković.

- Mislim da će na kraju Asmin završiti s Majom, jer je on osoba od izazova i Maja bi mu bila trofej. Na stranu što Maja super izgleda, mislim da voli on ludilo od odnosa, a opet Maja je neko ko je riba i po za Aneli, a ima to ludilo. Zato je i opsednut Majom. Maja odbijanjem njega još više privlači, nije Maja naivna ni glupa zna ona šta radi, zato je jako volim - rekao je Marko Đedović.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

JEDNU VILJUŠKU NIJE OPRALA, PIKIRALA JE FILIPA! Taki raskrinkao Teodoru, tvrdi da je iskoristila Bebicu, a Terzi uputio OŠTRE REČI: Šta reći za NN oca

Zadruga

REPTILI I PROMAŠENI LJUDI! Anita dobila čestitke za rođendan, a poruka od Marka Đedovića joj je SVE REKLA! (VIDEO)

Zadruga

Zola razvezao jezik: Urnisao Bebicu, pa dokazao sa mu je Miljana bila viši cilj! (VIDEO)

Domaći

Tražila mi je da odemo u Austriju i da on ne zna da je ona sa mnom: Nakon zbližavanja Asmina i Aneli, oglasio se Đedović, evo šta nam je rekao i šta p

Domaći

BUKTI RAT U ELITI: Maja i Aneli se udružile protiv Anite, Alibaba i Janjuš stali u njenu zaštitu! Pljušte teške uvrede na sve strane (VIDEO)

Zadruga

Razvezao jezik: Uroš urnisao Sofiju i Terzu, tvrdi da je on izmislio mračne tajne Miličine prošlosti! (VIDEO)