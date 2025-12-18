Žestoka, kao i uvek.

Nakon što su Luka Vujović i Anita Stanojlović ušli u vezu, za naš portal se oglasila Slađa Poršelina, koja je osula drvlje i kamenje prvo po Maji Marinković, a potom podržala Lukinu i Anelinu vezu.

- Maja koja je isfolirana, kojoj nije dobro zato što se Luka smuvao sa Anitom, jer je ona trebalo da se smuva sa njim. Moram da se složim sa Miljanom, da je u traumi otkad je ostala bez Luke, jer Maja ne može da bude u temi, jer je kao komentator nula. Mora da spava sa nekim, mora da opravda titulu kako ona kaže kraljice rijalitija, ali ja bih rekla kraljice poniženja u rijalitiju, jer nju svaki muškarac ponizi najstrašnije, uvek bude treća u odnosu. Svaki muškarac je izj*be i odj*be. Kraljica rijalitija i poniženja sad ne može da ostane bez teme. Naravno da joj se dopada Asmin, to sam pričala još pre dva meseca, ali kako da izda sad Staniju, jer Stanija je za nju mama. Jako mi je drago, moram da pohvalim Staniju što ga je otpisala, progledala je, Asmin joj ne treba u sto života jer je Stanija nivo za sve njih zajedno. Maja se folira i neće još dugo odbijati Asmina, do februara će da smuva Asmina, bivšeg Stanijinog dečka. Onda će Stanija da patetiše, i da kaže kako to nije očekivala od Maje, iako je Maja to već uradila - rekla je Slađa i dodala:

- Ja Luku stvarno gotivim, on je top dečko, ali se pogubio u rijalitiju, drago mi je što je priznao da je sa Aneli bio zbog podrške. Njemu i Aniti želim svu sreću ovog sveta, ona je za njih ljudina, dobar čovek, ja nju volim, iako smo u svađi. Luka i Aneli nikad nisu osećali ništa jedno prema drugom, to je samo zbog podrške zbog poklona. Mislim da će sad podrška da pogura Anitu i Luku. Drago mi je da se opustio. Te tuče, svađe, to nije bila veza. Više podržavam Aneli i Asmina jer je to prava veza, to je uvek tinjalo u Aneli, a to je da se Nori vrati tata, da ona pobedi suparnicu Staniju.

Ona je potom prokomentarisala i pomirenje Sofije Janićijević i Bore Terzića.

- Konačno je došlo na videlo ono što sam ja uvek pričala, a to je da Terza nikad nije preboleo Sofiju, a konačno je Sofija shvatila ko je njen nivo i njena klasa, a to je Bora Terzić, devojka koja je jurila uspeh, novac i moć, jurila je Karića, ali mora da shvati da kod Karića i kod takvih muškaraca ona ne može da bude sa njima i da je shvatila gde pripada, a to je kod Terze - rekla je Poršelina.

Autor: R.L.