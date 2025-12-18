Oštećuje Aniti mozak, čeka tortu i mafine! Aneli uništila Luku, pa otkrila šta oseća prema Asminu: Poželim da ga zagrlim! (VIDEO)

Iskrena do srži.

Aneli Ahmić stigla je u Rajski vrt kod Drveta mudrosti, pa je već na samom početku razgovora rekla da se sada oseća jako dobro.

- Mogu reći da sam dobro, raščistila sam neke odnose, bila je turbulentna veza, želela sam da izađem iz nje, ali neka navika nije dala, taj odnos me je gušio, oštetio psihički, izašla sam iz te veze i osećam rasterećenje, kao da sam se preporodila, nemam više nešto da razmišljam, da li ću se vratiti, miriti, kao da sam rešila deo problema. Veliki uticaj ima moj završeni odnos sa Lukom na moje raspoloženje rekla je ona.

Aneli je potom prokomentarisala vezu Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Jao Bože, ne znam, čujem komentare, oni se odjednom vole, odjednom postoji emocija, dva foliranta, sede na onom zidiću, čekaju tortu, mafine, neki poklon kao znak, lik usta nije zatvorio, ošećuje Aniti mozak kao meni što je oštetio. Samo njega čujem, samo njegov glas čujem. Celo vreme su se muvali iza mojih leđa, ona je bila sa Filipom, nije znala gde će, šta će, mislila je da će joj bolje proći ta veza sa Filipom, sa podrškom, ona za tim pati, videla je da ta armija gotivi Filipa, ali kad je videla da on neće s njom, ona se prešaltala na Luku. Ne vidim kod njih ništa osim nekog interesa, ali verovatno će preći u neku emociju. Tačno vidiš po njihovim gestikulacijama da je sve nešto prisilno i nasilno, odnos je fejk, oni su u vezi, kao nisu planirali, pričali da nema tu ništa, kao da se ne muvaju, ali su se sve vreme muvali, ali to je sve zarad višeg cilja, sad će da pravi dete Aniti, dete, planovi, budućnost, porodica, sve ono što je meni pričao. Najsmešnije mi je kad ih Janjuš komentariše. Majke mi nisam ljubomorna. Meni takav muškarac ne treba u životu, hvala Bogu da sam se spasila tog odnosa - istakla je Ahmićka i dodala:

- I pre nego što sam ušla promenila sam mišljenje o njemu, pao mi je u očima, ali kad sam ušla, nisam se mogla odvojiti od njega, njegovi postupci su me udaljili. Gledala sam šta je radio sa Majom, sa Anitom, ali vraćala sam se u taj odnos iz neke navike, možda i iz sujete, ali to nije bilo to. Ja sam se u tom odnosu mučila, bila sam namrgođena, svesna sam bila da nije za mene, da je lažov, a nisam mogla da se izvadim iz tog odnosa. Sreća da se ovo desilo možda se ne bih iščupala iz ovog odnosa da se ovo nije desilo - istakla je ona.

Potom je prokomentarisala i svoj odnos sa Asminom Durdžićem.

- Ja sam rekla da imam neku vrstu emocije prema Asminu, to se nikad nije ugasilo u meni. Mi smo se videli samo jednom kad je bio u vezi. Volela bih da nam odnos ovakav ostane. Volela bih da iz mene izađe taj žal, što smo tako se odvojili naprasno. Ja imam emociju, poželim da ga zagrlim, da provedem vreme s njim i Norom. Ali ne mogu zamisliti da sa njim živim. Volim ga kao čoveka, ali smatram da se nećemo pomiriti, to nema nikakvog smisla. Mislim da bi me prevatio opet, ne bih mogla da mu verujem, ne bi se promenio, ljudi se ne menjaju tako lako. Ima emocije prema meni, ovo sa Majom su mu igrarije, sve mu je postala sprdnja, a ovamo se nervira da li spominjem Luku, da li se grlim sa Janjušem, da nema ništa bolelo bi ga briga šta ja radim. Napolju bi bio slobodniji, proveravao, prigovarao... Ovde je sve moguće, mi smo se ljubili ovde, a rekli smo da nećemo to ponoviti. Ono što radi sa Majom, oni se nešto sprdaju, sa Majine strane nešto postoji, ali njega je prebacilo na sprdnju, zanimljivo mu je to peckanje s njom - rekla je Aneli i dodala:

- Kad je on otišao u Majami, ja sam bila u jako sličnom stanju kao sada, ne bojim se ničega. On je mene već jednom povredio, ali ja bih zbog svoje Nore uradila sve da ona bude srećna. Ne bih se pomirila sa njim, a da naša ćerka oseti da ja nisam srećna. Jedino nešto da se desi, neko čudo. On nije video malu dve godine, nema ni osećaj, to je i sam rekao. Kad izađe napolje i vidi Noru i to će naš odnos izdefinisati, ne da ćemo se pomiriti, ali da će shvatiti neke stvari. Nema šanse ni 20 posto da mi opet budemo zajedno. Da ima emocija sa moje strane, ima, ali videćemo, jer tek smo se sreli, prošlo je tek dva meseca.

Potom je prokomentarisala i Staniju Dobrojević.

- Mislim da on nema nikakve emocije prema njoj, da ima emocije ne bi ušao ovde. On zna da ona nije za njega, Majami, čudesa, nije on za to, ipak, ne znam šta bi moglo da se desi kad bi ona došla. Garantujem da sad uopšte ne razmišlja o njoj. On Staniju ne spominje, sa njom nema dete, kad bi se pojavila ja bih videla po njemu. Jer ja znam njega, kad nešto laže, petlja, kako se ponaša - rekla je Ahmićeva i poručila pesmu od Željka Samardžića "Porodično blago".

Autor: R.L.